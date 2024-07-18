金管局今日公布穩定幣發行人「沙盒」參與者名單，三方參與者京東（9618）旗下京東幣鏈科技；圓幣創新科技；渣打銀行（香港）、安擬集團（Animoca Brands）及香港電訊（HKT），由今日起生效。機構在評估過程中展示在港發展穩定幣發行業務的真實意願和合理計劃，以及在「沙盒」下的擬議運作會在限制範圍內和風險可控的情況下進行。
金管局透過「沙盒」讓有意在港發行穩定幣的機構測試其運作計劃，並就擬議監管要求作雙向溝通，以制定切合目的和風險為本的監管制度，參與者必需遵守「沙盒」要求，起步階段不會涉及使用公眾的資金，亦不會以「沙盒」的名義向公眾集資或提供任何相關產品。
金管局提醒，市民對聲稱與「沙盒」有關的潛在詐騙行為必需保持警惕，如「沙盒」參與者因測試範圍的調整而可以有限度使用公眾資金，金管局會另行公布，如有新參與者亦會適時公布。
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