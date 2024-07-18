金管局透過「沙盒」讓有意在港發行穩定幣的機構測試其運作計劃，並就擬議監管要求作雙向溝通，以制定切合目的和風險為本的監管制度，參與者必需遵守「沙盒」要求，起步階段不會涉及使用公眾的資金，亦不會以「沙盒」的名義向公眾集資或提供任何相關產品。

金管局提醒，市民對聲稱與「沙盒」有關的潛在詐騙行為必需保持警惕，如「沙盒」參與者因測試範圍的調整而可以有限度使用公眾資金，金管局會另行公布，如有新參與者亦會適時公布。

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