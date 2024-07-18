力至優叉車（上海）在2022年度及2023年度均出現虧損，2023年度虧損達2334.13萬元，較2022年度虧損增加。去年度其資產總值達1.4億元；負債淨額達6360萬元。

廣州佛朗斯指出，是次收購，通過今次收購，其資產規模亦將得到快速擴張，另外鑒於力至優積累豐富且優質的高端客戶資源，完成後有助集團的客戶範圍和區域覆蓋的廣度及深度將獲有效擴大，並憑力至優的高端國際叉車品牌，進一步提高集團的市場佔有率。

廣州佛朗斯今日股價收報14.24元，升0.28%。

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