內地的場內物流設備解決方案提供商廣州佛朗斯（2499）宣布，以3392.9萬元（人民幣、下同）向日本三菱重工（日：7011）旗下公司，收購叉車銷售、服務和租賃商力至優叉車（上海）全部股權。其將以內部資源或銀行貸款支付收購款項。有關交易的條件之一，會由日本三菱重工旗下公司，先行向力至優叉車（上海）增資2.14億元，用於償還貸款，改善財務狀況，及賣方同意在內地使用力至優品牌訂立協議。
力至優叉車（上海）在2022年度及2023年度均出現虧損，2023年度虧損達2334.13萬元，較2022年度虧損增加。去年度其資產總值達1.4億元；負債淨額達6360萬元。
廣州佛朗斯指出，是次收購，通過今次收購，其資產規模亦將得到快速擴張，另外鑒於力至優積累豐富且優質的高端客戶資源，完成後有助集團的客戶範圍和區域覆蓋的廣度及深度將獲有效擴大，並憑力至優的高端國際叉車品牌，進一步提高集團的市場佔有率。
廣州佛朗斯今日股價收報14.24元，升0.28%。
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