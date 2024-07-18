國泰（0293）顧客時尚生活董事施愷民 （Paul Smitton）於「亞洲萬里通25周年誌慶」時表示，國泰會員計劃截至今年6月全球會員人數達1100萬人，當中香港會員人數佔250萬人。他稱，今年下半年將推出「Card-linked Earn」，讓消費者賺取更多里數。
另外，施愷民表示首度推出法國波爾多酒莊導賞團，將於今年9月出發，會員可到訪多家國泰合作伙伴的酒莊，當中部份酒莊更不會向外開放。國泰於太古城中心開設了國泰品味商店，對於會否增加店舖數量，他指正積極尋找人流多的市中心位置，而且已在香港機場及其他地區推出快閃店（Pop-up Store）。
國泰表示，目前國泰會員計劃與全球約800個伙伴合作，除了有信用卡、酒店及租車公司外，亦包括逾 300 間食肆、商場零售、網購平台及外賣速遞平台。
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