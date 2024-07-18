moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

六福首財季整體零售值下跌18%

六福集團（0590）公布截至今年3月底止首財季零售銷售表現，期內整體零售值按年下跌18%，主要受高基數效應及金價屢創新高影響；整體零售收入按年下跌23%，其中香港及澳門下跌31%，內地市場則跌3%。集團首財季的整體同店銷售為跌34%，香港及澳門市場跌36%，內地市場亦跌24%。

六福表示，多國央行增持黃金儲備及國際地緣政治持續緊張，令金價自今年3月起急升並屢創新高，情況在4月加劇，加上高基數效應，進一步影響黃金產品銷售表現。門店數目方面，集團首財季淨減少99間店舖至3484間店。

六福預期，短期金價急升雖影響銷售，但毛利率提升將有助減低銷售下跌的影響。消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常；鑽石產品需求仍疲弱，集團將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品。另外，內地政府正著力促進內需，有助市場逐漸復蘇，期望在宏觀經濟及零售氣氛有所改善下，零售業務得以重拾升軌，因此對於中長線業務前景仍感樂觀，未來仍將會擴展內地市場。

集團表示，仍看好海外市場的龐大發展潛力，將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於年內在海外市場將約淨增長15間店舖。

其他報道

金管局：京東幣鏈科技、圓幣及渣打將參與穩定幣發行人「沙盒」計劃

匯控2027年遷出現倫敦總部大樓 將改建並恢復命名8號加拿大廣場

富達國際：許多核數師於審計期臨近前更替 令新任核數師查帳時間緊絀

中銀推萬事達扣賬卡 針對客戶外遊及子女留學理財需要

兗煤澳大利亞第二季商品煤銷量超過產量 季內噸煤售價升1%

傳羅兵咸永道要求中國合伙人減薪最多一半

三中全會：堅定不移實現全年經濟社會發展目標

強積金6月份股票基金淨流入32億元 淨流入金額為兩年高位

泡泡瑪特發盈喜 上半年收入按年增長不低於55%

IGC子公司與盈信金融訂協議  尋資產管理等領域合作 

全日沽空金額減14% 南方恒生科技沽空增3.1倍

鍾睒睒曾捲娃哈哈輿論風波 被轟「忘恩負義」 農夫山泉收升6.5%

恒指收市升39點 成交3個月最少 農夫山泉升6.4%

高盛：如特朗普當選提高關稅 中國將面臨重大下行風險

奧運將至 大摩唱好百威、青啤A股、潤啤

網傳娃哈哈宗馥莉離職 官方至今未有回應

K11 MUSEA：多啦A夢展帶動人流升三成 旅客平均消費升40%

台積電：上調今年銷售額增速指引

台積電第二季多賺36% 3納米製程出貨佔總銷售15%

執一間開一間︱百老匯院線：新品牌GALA CINEMA進駐朗豪坊 7月23日起營業

畢馬威：穩定幣諮詢總結倡以法定貨幣資產為儲備資產 助消除用戶憂慮

半日沽空金額減23% 南方恒生科技沽空增3.4倍

恒指半日升37點 科指跌0.65% 北水轉流入 農夫山泉升5.8%