六福表示，多國央行增持黃金儲備及國際地緣政治持續緊張，令金價自今年3月起急升並屢創新高，情況在4月加劇，加上高基數效應，進一步影響黃金產品銷售表現。門店數目方面，集團首財季淨減少99間店舖至3484間店。

六福預期，短期金價急升雖影響銷售，但毛利率提升將有助減低銷售下跌的影響。消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常；鑽石產品需求仍疲弱，集團將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品。另外，內地政府正著力促進內需，有助市場逐漸復蘇，期望在宏觀經濟及零售氣氛有所改善下，零售業務得以重拾升軌，因此對於中長線業務前景仍感樂觀，未來仍將會擴展內地市場。

集團表示，仍看好海外市場的龐大發展潛力，將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於年內在海外市場將約淨增長15間店舖。

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