海倫司（9869）公布，其股份將於明日在新加坡交易所上市並開始交易，根據今日收市價2.17元計，相當於每股0.373新加坡元（根據7月18日的匯率，即1新元：5.82港元）。中國銀河國際證券為集團的第二上市發行經理，中國國際金融香港為財務顧問。
海倫司上月宣布，建議以介紹方式將於新交所市板第二上市，建議第二上市不會涉及增發新股，公司相信，完成建議第二上市後，將使該公司能夠進入新加坡證券市場及發展集團於該市場之地位，並進一步提升公司的全球知名度，助力公司的國際業務拓展。
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