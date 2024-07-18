海倫司上月宣布，建議以介紹方式將於新交所市板第二上市，建議第二上市不會涉及增發新股，公司相信，完成建議第二上市後，將使該公司能夠進入新加坡證券市場及發展集團於該市場之地位，並進一步提升公司的全球知名度，助力公司的國際業務拓展。

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