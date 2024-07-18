佐丹奴（0709）發盈警，預期今年上半年的溢利約為1.1至1.3億元，按年大減31.6%至42.1%。
公司表示，海灣阿拉伯國家合作委員會及東南亞市場表現穩定，溢利減少主要由於期內按股東要求而召開股東特別大會而產生的一次性開支；南韓合營公司溢利減少；內地可比店舖銷售額出現負增長，當地缺乏對品牌及產品作投資，令陳舊存貨水平較高；以及香港業務受港人北上消費熱潮影響而轉弱、消費券計劃終止及缺乏租金補貼。
佐丹奴大股東周大福控股今年2月提出罷免時任主席兼行政總裁劉國權，最終4月特別股東大會通過議案，由Colin Melville Kennedy Currie擔任新任行政總裁。
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