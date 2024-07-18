致豐工業電子（1710）宣布，全資子公司Deltrix於7月9日與阿里巴巴（9988）旗下的B2B交易平台1688.com，成功完成高層會晤，並於7月15日正式簽署區域性合作協議。阿里巴巴將與Deltrix在中亞地區的布局相結合，共同推動中亞地區的新能源汽車、零配件及車生態周邊行業的電商業務。
Deltrix將扮演橋樑角色，銜接阿里巴巴生態系統的豐富資源與中亞市場的特定需求；其規劃中的超百家線下充電網絡與廣告媒體網絡，將成爲雙方合作的重要支點，爲阿里巴巴生態內的商家提供一站式出海解决方案。雙方將圍繞新能源汽車産業，實現從産品研發、生産製造、供應鏈管理到市場營銷、售後服務的全鏈路協同。
雙方將重點聚焦將包括供應鏈整合、市場拓展、技術與服務輸出，及進行本地化經營，例如共同探索適合合中亞市場的新能源汽車商業模式，包括租賃、共享等，推動ESG管理綠色出行理念。
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