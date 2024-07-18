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港府完成發行250億港元機構綠債 首發20年及30年期人民幣綠債

港府宣布成功發售價值250億港元的機構綠債，當中包括人民幣、美元及歐元計價，並首次發行20及30年期人民幣綠債。港府指出，其中30年期的債券為政府至今發行最長年期的人民幣債券，為市場提供了新基準。而是次有不同類別的環球投資者參與，認購金額超過1200億港元。

財政司司長陳茂波表示，環球機構投資者對認購這批綠債反應熱烈，是次港府首次發行的20及30年期人民幣債券，有助延長離岸人民幣收益率曲線，進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇。

定價方面，是次人民幣機構綠債各年期的發售金額均為20億元人民幣，年期包括為2、5、10、20及30年期，相應的債息分別為2.60厘、2.70厘、2.80厘、3.05厘、3.15厘；美元機構綠債則為10億美元及3年期，其債息為4.336厘；歐元機構綠債則為7.5億歐元及7年期，其債息為3.379厘。

按是次人民幣機構綠債的投資者分布計，銀行佔71%，中央銀行、主權基金及國際組織佔13%，而基金經理、私人銀行、保險公司及其他則佔16%。

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