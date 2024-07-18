金管局前總裁陳德霖創立的圓幣科技，公布其子公司圓幣創新科技已被納入金管局 穩定幣發行人「沙盒」。公司表示，將對其發行的港元穩定幣 (「 HKDR 」) 進行例如數字資產交易、跨境貿易支付等各類應用場景的測試。
公司指，今次公告標誌著圓幣科技在協助建設香港Web3生態系統金融基礎設施方面取得的重要里程碑。圓幣科技致力於發行符合高監管標準、可靠和值得信賴的穩定幣。
圓幣科技董事長陳德霖，很榮幸成為在金管局的沙盒框架下首批發行穩定幣的實體之一，圓幣科技始終致力於提供創新解決方案，豐富金融基礎設施。圓幣科技首席執行官劉宇則指，團隊已經做好充分準備，通過與金管局密切溝通，展示技術實力、穩健風險管理能力，以及符合高監管標準的用戶友好型穩定幣解決方案。
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