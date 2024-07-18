已於6月啟動減息周期的歐洲央行，一如預期維持利率按兵不動，將隔夜存款利率維持在3.75厘、主要再融資利率維持在4.25厘，而邊際貸款利率維持在4.5厘。歐洲央行的聲明指出，雖然一些潛在通脹指標，由於一次性因素而在5月有所上升，但大多數指標在6月恢復穩定，又或輕微下降，數據符合央行對中期通脹前景的評估。
不過歐洲央行警告，歐元區通脹壓力仍然高企，服務業通脹上升，整體通脹可能會在明年很長一段時間內，保持在2%目標之上。分析師預計，歐洲央行在進一步放寬政策前，將會等待更多有關工資、經濟增長和生產力的數據。
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