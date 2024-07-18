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渣打銀行、香港電訊與安擬一同參與金管局穩定幣發行人「沙盒」

渣打銀行、香港電訊與區塊鏈技術公司安擬（Animoca Brands），公布參與金管局穩定幣發行人 「沙盒」，探索穩定幣在金融及支付巿場所擔當的角色，從而支持香港發展成為全球數碼資產樞紐。

項目將委託渣打銀行旗下的 Zodia Custody提供機構數碼資產託管服務。公告指，渣打香港積極參與穩定幣發行人「沙盒」，探討如何以最有效的方式支持香港數碼資產生態系統發展，並深入了解穩定幣市場的演變為生態系統所帶來的機遇與風險。

香港電訊則透過「沙盒」探索穩定幣的創新，如何支持本地及跨境支付，為消費者和商戶帶來更大裨益。安擬則會推動數碼資產普及應用，並將區塊鏈相關科技方案應用於實體資產和傳統經濟。

 

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