另該集團亦安排處置5項境內資產的淨額之75%，存入指定清償賬戶。至於扣除22億美元之後債務餘額34.36億美元，該集團將轉換為不計息強制可轉換債券或新永續債，並將在兩年到期或違約時，強制轉股。其指出，新永續債首年年息1厘，並在第三年起按每年1厘遞增，最終上限為5厘。參與有關重組者所獲得的提早同意費用，為債務總額的0.1%，到8月28日截至日期時接受者，所獲同意費為0.05%。

為配合是次債務重組，遠洋集團將以債權人為受益人，將若干境外資產，當中包括其持有遠洋服務（6677）若干股份進行抵押，作為合併及重組新債務的擔保。現時遠洋控股在遠洋服務持股63.82%。遠洋服務表示，這這不會影響遠洋控股的控股股東地位，亦不影響其正常營運。

美國紐約梅隆銀行倫敦分行在6月27日向香港高等法院提出涉值4億美元本金額的2026年到期有擔保票據之清盤呈請，遠洋集團認為這不代表其他持份者的利益，並可能損害公司的價值，因此其將堅決反對有關呈請，並採取一切必要措施保障其合法權利。其亦會盡力與梅隆方面保持主動、良好的溝通，確保與對其他債權人公平下，進行友善協商及妥善處理。