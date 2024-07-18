moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

遠洋集團擬重組56.36億美元債務  涉抵押遠洋服務股權

遠洋集團（3377）公布，就總值56.36億美元未償還的銀團貸款、雙邊貸款及票據，進行重組，已獲協調委員會成員同意。其將發行22億美元由新貸款或新票據組成的新債務予有關債權人，並且將於一段時間內由其通過指定境外資產，如包括遠洋服務（6677）股權等共26項資產支持，及提供現金清償機制償付。其本金部份將於第三年起逐步償還，年息三厘。

另該集團亦安排處置5項境內資產的淨額之75%，存入指定清償賬戶。至於扣除22億美元之後債務餘額34.36億美元，該集團將轉換為不計息強制可轉換債券或新永續債，並將在兩年到期或違約時，強制轉股。其指出，新永續債首年年息1厘，並在第三年起按每年1厘遞增，最終上限為5厘。參與有關重組者所獲得的提早同意費用，為債務總額的0.1%，到8月28日截至日期時接受者，所獲同意費為0.05%。

為配合是次債務重組，遠洋集團將以債權人為受益人，將若干境外資產，當中包括其持有遠洋服務（6677）若干股份進行抵押，作為合併及重組新債務的擔保。現時遠洋控股在遠洋服務持股63.82%。遠洋服務表示，這這不會影響遠洋控股的控股股東地位，亦不影響其正常營運。

美國紐約梅隆銀行倫敦分行在6月27日向香港高等法院提出涉值4億美元本金額的2026年到期有擔保票據之清盤呈請，遠洋集團認為這不代表其他持份者的利益，並可能損害公司的價值，因此其將堅決反對有關呈請，並採取一切必要措施保障其合法權利。其亦會盡力與梅隆方面保持主動、良好的溝通，確保與對其他債權人公平下，進行友善協商及妥善處理。