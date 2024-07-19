美國國債息周四收市全線上漲3-4個基點，接近最後一小時觸及的盤中高點。除了美元走強外並無明顯的催化劑，首次申請失業救濟人數高於預期之後國債息曾一度跌至日內低點。

其他消息方面，據The Information報道，博通與OpenAI洽談開發人工智能晶片，有可能進一步進軍輝達的領域。OpenAI發布旗艦AI模型的更小、更廉宜版本GPT-4o mini。另外，據報以色列考慮把加沙拉法過境點的控制權移交給歐盟和巴勒斯坦人。

道瓊斯工業平均指數收跌533點，跌幅1.3%，報40665點。標普500指數收跌43點，跌幅0.79%，報5544點。納斯達克綜合指數收跌125點，或0.7%，報17871點。

高盛跌3.18%，報486.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累104點，而Chevron升0.46%，報161.97元，貢獻道指4.8點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報224.18元，跌2.05%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報177.69元，跌1.83%，亞馬遜(美：AMZN)收市報183.75元，跌2.22%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報475.85元，升3%，英偉達(美：NVDA)收市報121.09元，升2.62%，微軟(美：MSFT)收市報440.37元，跌0.71%，Tesla (美：TSLA)收市報249.23元，升0.29%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.16%，報514點。德國DAX指數收跌0.45%，報18354點；法國CAC 40指數漲0.21%，報7586點；英國富時100指數收漲0.22%，報8204點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.21%，報5788點。

美國2年期債息曾升最多0.8%，是7月17日後最大升幅，當日升幅為1.33%。高見4.4735厘，是7月17日4.4759厘後最高。收市報4.4714厘，是7月11日後收市新高，當日報4.513厘。連升2日，累計升0.0542厘，對上一次連升2日是7月1日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月1日。

美國10年期債息曾升最多1.12%，是7月15日後最大升幅，當日升幅為1.53%。高見4.204厘，是7月16日4.2197厘後最高。收市報4.2021厘，是7月15日後收市新高，當日報4.2294厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至26.357基點，是7月16日20.68基點後最窄。收市報27.355基點，是7月16日後收市最窄，當日報26.17基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至113.96基點，是7月16日111.641基點後最窄。收市報114.481基點，是7月15日後收市最窄，當日報110.915基點。

金龍指數曾跌最多1.46%，是7月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.08%。低見5773.89點，是7月2日5763.13點後最低。收市報5788.36點，是7月1日後收市新低，當日報5787.44點。連跌2日，累計跌181.58點，對上一次連跌2日是7月8日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月15日。

道指曾升最多0.43%，是7月17日後最大升幅，當日升幅為0.65%。高見41376點，創紀錄新高。其後曾倒跌最多1.46%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見40597.5點，是7月16日40263.78點後最低。收市報40665.02點，是7月15日後收市新低，當日報40211.72點。第1日陰燭。

標指曾跌最多1.17%，是7月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.45%。低見5522.81點，是7月3日5507.42點後最低。收市報5544.59點，是7月3日後收市新低，當日報5537.02點。連跌2日，累計跌122.61點，對上一次連跌2日是6月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月21日。

納指曾跌最多1.32%，是7月17日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。低見17759.54點，是7月1日17657.64點後最低。收市報17871.22點，是6月28日後收市新低，當日報17732.6點。連跌2日，累計跌638.12點，對上一次連跌2日是6月21日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是3月18日。

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