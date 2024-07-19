個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報364.18元；阿里巴巴（9988）跌0.64%，折合報74.72元；美團（3690）跌0.42%，折合報117.54元；匯控（0005）跌1.1%，折合報67.19元；建行（0939）跌0.07%，折合報5.41元。

道期現升0.102%；標期現升0.17%；納期現升0.29%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現跌0.85%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1%。

VIX指數隔晚升10.01%或1.45點，報15.93點。

紐油現跌0.88%或0.72美元，報82.09美元；布油現跌0.62%或0.53美元，報84.58美元；金價現跌0.47%或11.7美元，報2433.38美元；LME 銅期貨隔晚跌2.58%或249美元，報9386美元。比特幣現跌0.1%或69.47美元，報63749.51美元；美國10年期債息現跌0.41%或0.0175厘，報4.1846厘。

今日焦點股份可留意：

遠洋集團（3377）擬重組56.36億美元債務，涉抵押遠洋服務股權。

大眾金融（0626）上半年盈轉虧，蝕3450萬元。

海倫司（9869）明起於新加坡第二上市。

GAM與新鴻基公司（0086）組策略聯盟，擬探索另類投資領域合作。

理文造紙（2314）料上半年多賺2.2倍。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技冀通過區塊鏈及供應鏈布局，提升全球企業跨境支付體驗。

致豐工業（1710）與阿里巴巴（9988）合作拓中亞電動車市場。

國泰會員（0293）計劃下半年將推出「Card-linked，Earn」。

召開股東特別大會開支等拖累，佐丹奴（0709）料上半年盈利最多跌逾四成。

六福（0590）首財季整體零售值下跌18%。

佛朗斯（2499）以近3400萬人幣向三菱重工收購叉車業務。

匯控（0005）2027年遷出現倫敦總部大樓，將改建並恢復命名8號加拿大廣場。

中銀（2388）推萬事達扣賬卡，針對客戶外遊及子女留學理財需要。

兗煤澳大利亞（3668）第二季商品煤銷量超過產量，季內噸煤售價升1%。

泡泡瑪特（9992）發盈喜，上半年收入按年增長不低於55%。

IGC（0033）子公司與盈信金融訂協議，尋資產管理等領域合作。

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