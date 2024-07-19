moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌293點 夜期低水196點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌293點或1.65%，報17485點，即月恒指夜期跌227點，報17582點，夜期低水196點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報364.18元；阿里巴巴（9988）跌0.64%，折合報74.72元；美團（3690）跌0.42%，折合報117.54元；匯控（0005）跌1.1%，折合報67.19元；建行（0939）跌0.07%，折合報5.41元。

道期現升0.102%；標期現升0.17%；納期現升0.29%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現跌0.85%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1%。

VIX指數隔晚升10.01%或1.45點，報15.93點。

紐油現跌0.88%或0.72美元，報82.09美元；布油現跌0.62%或0.53美元，報84.58美元；金價現跌0.47%或11.7美元，報2433.38美元；LME 銅期貨隔晚跌2.58%或249美元，報9386美元。比特幣現跌0.1%或69.47美元，報63749.51美元；美國10年期債息現跌0.41%或0.0175厘，報4.1846厘。

今日焦點股份可留意：

遠洋集團（3377）擬重組56.36億美元債務，涉抵押遠洋服務股權。

大眾金融（0626）上半年盈轉虧，蝕3450萬元。

海倫司（9869）明起於新加坡第二上市。

GAM與新鴻基公司（0086）組策略聯盟，擬探索另類投資領域合作。

理文造紙（2314）料上半年多賺2.2倍。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技冀通過區塊鏈及供應鏈布局，提升全球企業跨境支付體驗。

致豐工業（1710）與阿里巴巴（9988）合作拓中亞電動車市場。

國泰會員（0293）計劃下半年將推出「Card-linked，Earn」。

召開股東特別大會開支等拖累，佐丹奴（0709）料上半年盈利最多跌逾四成。

六福（0590）首財季整體零售值下跌18%。

佛朗斯（2499）以近3400萬人幣向三菱重工收購叉車業務。

匯控（0005）2027年遷出現倫敦總部大樓，將改建並恢復命名8號加拿大廣場。

中銀（2388）推萬事達扣賬卡，針對客戶外遊及子女留學理財需要。

兗煤澳大利亞（3668）第二季商品煤銷量超過產量，季內噸煤售價升1%。

泡泡瑪特（9992）發盈喜，上半年收入按年增長不低於55%。

IGC（0033）子公司與盈信金融訂協議，尋資產管理等領域合作。

 

其他報道

美債息上升 金龍指數、美股下跌 道指創新高後倒跌533點

北水增持中石化 減持京基金融國際