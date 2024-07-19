恒指今早低開174點或0.99%，報17603點，大市成交金額19億元；國指今早低開63點或1.02%，報6242點。恒生科技指數開市報3571點，跌1.16%。上升股份比例為3.82%，下跌為8.25%，無升跌為87.91%。