moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開174點 跌穿10天線 科指跌1.1% 20天線跌穿10天、100天線

恒指今早低開174點或0.99%，報17603點，大市成交金額19億元；國指今早低開63點或1.02%，報6242點。恒生科技指數開市報3571點，跌1.16%。上升股份比例為3.82%，下跌為8.25%，無升跌為87.91%。

藍籌1隻升，70隻下跌，11隻無升跌。東方海外（0316）升0.27%，報109.9元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.79%，報13.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報22.4元，升0.45%；跌幅最大的是京東（9618）開市報103.1元，跌2.92%。

恒指跌穿10天線(17751.02點)，下試100天線(17578.34點)。科指20天線(3632.36點)跌穿

10天線(3636.72點)、100天線(3642.55點)。

貓眼娛樂（1896）擬動用不超過3億元回購。開市報8.36元，升1.46%。

和鉑醫藥（2142）發盈警 料中期少賺65%。開市報1.46元，升0.69%。

遠洋集團（3377）擬重組56.36億美元債務，涉抵押遠洋服務股權。開市報0.415元，升10.67%。

大眾金融（0626）上半年盈轉虧，蝕3450萬元。無成交，報1.2元。

海倫司（9869）明起於新加坡第二上市。無成交，報2.17元。

GAM與新鴻基公司（0086）組策略聯盟，擬探索另類投資領域合作。無成交，報2.51元。

理文造紙（2314）料上半年多賺2.2倍。開市報2.36元，升3.06%。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技冀通過區塊鏈及供應鏈布局，提升全球企業跨境支付體驗。開市報103.1元，跌2.92%。

致豐工業（1710）與阿里巴巴（9988）合作拓中亞電動車市場。致豐工業開市報0.19元，升0.53%。阿里巴巴（9988）開市報74.55元，跌1.65%。

國泰會員（0293）計劃下半年將推出「Card-linked，Earn」。開市報8.05元，跌0.12%。

召開股東特別大會開支等拖累，佐丹奴（0709）料上半年盈利最多跌逾四成。見52周低1.76元，開市報1.76元，跌1.68%。

六福（0590）首財季整體零售值下跌18%。開市報15.22元，跌1.68%。

佛朗斯（2499）以近3400萬人幣向三菱重工收購叉車業務。

匯控（0005）2027年遷出現倫敦總部大樓，將改建並恢復命名8號加拿大廣場。開市報67.3元，跌0.74%。

中銀（2388）推萬事達扣賬卡，針對客戶外遊及子女留學理財需要。開市報22.7元，跌1.09%。

兗煤澳大利亞（3668）第二季商品煤銷量超過產量，季內噸煤售價升1%。無成交，報36.55元。

泡泡瑪特（9992）發盈喜，上半年收入按年增長不低於55%。創52周高，見42元，開市報42元，升11.55%。

IGC（0033）子公司與盈信金融訂協議，尋資產管理等領域合作。無成交，報4.65元。

破頂股表現

破頂股包括，CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升40%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見42元，開市報42元，升11.55%。

破底股方面

創52周低，其中包括，金沙中國（1928）低見15.86元，開市報15.86元，跌1%；佐丹奴（0709）低見1.76元，開市報1.76元，跌1.68%。

異動股

上升異動股，包括，CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升40%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升14.52%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見42元，開市報42元，升11.55%；中國天保集團（1427）開市報0.245元，升11.36%；遠洋集團（3377）開市報0.415元，升10.67%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.127元，升10.43%；耀高控股（1796）開市報1.77元，升9.26%；比優集團（8053）開市報0.37元，升7.25%；中國罕王（3788）開市報0.94元，升6.82%；宏光半導體（6908）開市報0.53元，升6%。

下跌異動股，包括，WAI KEE HOLD（0610）開市報0.71元，跌6.58%；華星控股（8237）見52周低0.016元，開市報0.016元，跌5.88%；卓悅控股（0653）開市報0.017元，跌5.56%；北京能源國際（0686）開市報0.161元，跌5.29%；馬可數字科技（1942）開市報1.04元，跌4.59%；寶光實業（0084）開市報0.084元，跌4.55%；NIRAKU（1245）見52周低0.19元，開市報0.19元，跌4.52%；亞洲雜貨（8413）開市報0.137元，跌4.2%。

其他報道

貓眼娛樂擬動用不超過3億元回購

和鉑醫藥發盈警 料中期少賺65%

港股ADR跌293點 夜期低水196點 美期升亞股跌

美債息上升 金龍指數、美股下跌 道指創新高後倒跌533點

北水增持中石化 減持京基金融國際