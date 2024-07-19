恒指今早低開174點或0.99%，報17603點，大市成交金額19億元；國指今早低開63點或1.02%，報6242點。恒生科技指數開市報3571點，跌1.16%。上升股份比例為3.82%，下跌為8.25%，無升跌為87.91%。
藍籌1隻升，70隻下跌，11隻無升跌。東方海外（0316）升0.27%，報109.9元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.79%，報13.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報22.4元，升0.45%；跌幅最大的是京東（9618）開市報103.1元，跌2.92%。
恒指跌穿10天線(17751.02點)，下試100天線(17578.34點)。科指20天線(3632.36點)跌穿
10天線(3636.72點)、100天線(3642.55點)。
貓眼娛樂（1896）擬動用不超過3億元回購。開市報8.36元，升1.46%。
和鉑醫藥（2142）發盈警 料中期少賺65%。開市報1.46元，升0.69%。
遠洋集團（3377）擬重組56.36億美元債務，涉抵押遠洋服務股權。開市報0.415元，升10.67%。
大眾金融（0626）上半年盈轉虧，蝕3450萬元。無成交，報1.2元。
海倫司（9869）明起於新加坡第二上市。無成交，報2.17元。
GAM與新鴻基公司（0086）組策略聯盟，擬探索另類投資領域合作。無成交，報2.51元。
理文造紙（2314）料上半年多賺2.2倍。開市報2.36元，升3.06%。
京東（9618）旗下京東幣鏈科技冀通過區塊鏈及供應鏈布局，提升全球企業跨境支付體驗。開市報103.1元，跌2.92%。
致豐工業（1710）與阿里巴巴（9988）合作拓中亞電動車市場。致豐工業開市報0.19元，升0.53%。阿里巴巴（9988）開市報74.55元，跌1.65%。
國泰會員（0293）計劃下半年將推出「Card-linked，Earn」。開市報8.05元，跌0.12%。
召開股東特別大會開支等拖累，佐丹奴（0709）料上半年盈利最多跌逾四成。見52周低1.76元，開市報1.76元，跌1.68%。
六福（0590）首財季整體零售值下跌18%。開市報15.22元，跌1.68%。
佛朗斯（2499）以近3400萬人幣向三菱重工收購叉車業務。
匯控（0005）2027年遷出現倫敦總部大樓，將改建並恢復命名8號加拿大廣場。開市報67.3元，跌0.74%。
中銀（2388）推萬事達扣賬卡，針對客戶外遊及子女留學理財需要。開市報22.7元，跌1.09%。
兗煤澳大利亞（3668）第二季商品煤銷量超過產量，季內噸煤售價升1%。無成交，報36.55元。
泡泡瑪特（9992）發盈喜，上半年收入按年增長不低於55%。創52周高，見42元，開市報42元，升11.55%。
IGC（0033）子公司與盈信金融訂協議，尋資產管理等領域合作。無成交，報4.65元。
破頂股包括，CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升40%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見42元，開市報42元，升11.55%。
創52周低，其中包括，金沙中國（1928）低見15.86元，開市報15.86元，跌1%；佐丹奴（0709）低見1.76元，開市報1.76元，跌1.68%。
異動股
上升異動股，包括，CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.098元，開市報0.098元，升40%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升14.52%；泡泡瑪特（9992）創52周高，見42元，開市報42元，升11.55%；中國天保集團（1427）開市報0.245元，升11.36%；遠洋集團（3377）開市報0.415元，升10.67%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.127元，升10.43%；耀高控股（1796）開市報1.77元，升9.26%；比優集團（8053）開市報0.37元，升7.25%；中國罕王（3788）開市報0.94元，升6.82%；宏光半導體（6908）開市報0.53元，升6%。
下跌異動股，包括，WAI KEE HOLD（0610）開市報0.71元，跌6.58%；華星控股（8237）見52周低0.016元，開市報0.016元，跌5.88%；卓悅控股（0653）開市報0.017元，跌5.56%；北京能源國際（0686）開市報0.161元，跌5.29%；馬可數字科技（1942）開市報1.04元，跌4.59%；寶光實業（0084）開市報0.084元，跌4.55%；NIRAKU（1245）見52周低0.19元，開市報0.19元，跌4.52%；亞洲雜貨（8413）開市報0.137元，跌4.2%。
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