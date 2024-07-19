銀河通用將開展在港的戰略布局，包括支持香港成為國際具身智能人才聚集地和創新中心；探索機械人在港的商業、旅遊及其他服務場景等實際應用；建設本地團隊以促進香港具身智能技術和產業的發展。由在港投公司牽頭下，銀河通用將與香港大專院校共建「國際具身智能人才交流中心」。

港投公司行政總裁陳家齊表示，港投公司希望發揮「耐心資本」的特質，圍繞具身智能的範疇，加速科技研發和合作、更多落地應用的探索和更全面的人才培訓，以及香港創科生態圈的構建。港投公司首三家合作伙伴公司，主線圍繞人工智能大型語言模型（LLM）的不同產業的研發和落地，主線進一步延伸至多模態大模型(Large Multimodal Models) 支持的具身智能，標誌著港投公司在AI賽道布局更為全面；亦由產業場景走進日常生活。

銀河通用機器人在青年人才培養方面作出具體承諾，包括探索與香港大專院校合作，共同打造「香港國際具身智能人才交流中心」，創建「香港-銀河通用具身智能發展實驗室（HK-Galbot Embodied AI Lab）」；定期開展聚焦香港青少年的具身智能技術講座、實地參觀或特色培訓項目，與本地中學開設具身智能共同培養計劃，每年合作培訓超過100名青少年，五年內將培育500名以上掌握相關領域基礎知識和技能的人才；明年起與香港機構共同開展面向香港青少年的具身智能設計或應用比賽，為香港培養具備綜合素質的優秀人才。

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