AiDLab行政總裁及總監黃偉強表示，今次合作成功展現了靳埭強博士的文化傑作和香港時裝設計師的創造力與人工智能技術相融合的創意成果。雖然現在已經進入人工智能時代，但創意仍然是設計從業者最寶貴的財富，將AI視為助手，在創作過程 中擁抱人工智能，將是時尚產業的未來。

時裝秀的亮點之一是展出的作品均採用了 AiDA 系統協助設計。作為AI設計助手，AiDA在設計師的創作過程中發揮了關鍵作用。

是次時裝秀除了展出一眾香港設計師與靳埭強博士的合作成果外，同時亦標誌著AiDA首次應用於男裝設計，鞏固AiDA通過以人工智能融合人類創意為未來時裝設計奠下新的里程碑。

是次以「文化、創新和時尚」為主題的時裝秀展出20套聯乘時裝，分別由5位香港設計師包括，陳進傑 (Derek Chan)、蔡鴻成 (Wilson Choi)、李德誠 (Tak Lee)、李昕 (Sophia XinLi) 和冼美玉 (Aries Sin) ，以靳埭強博士創作歷程的五個藝術階段——「逐潮波普」、「意動師心」、「山水新姿」、「筆劃隨心」、 「古意今情」為靈感所創作。

香港理工大學時裝及紡織學院陳芊瑞教授表示，「文化 X 人工智能」活動匯聚文化、設計、創新等業界精英，是一個把香港的創意與創新展現於國際舞台的絕佳平台。

今次主要贊助活動之一的文創產業發展處(CCIDA)於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、 文化及創意業界的產業化發展。

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