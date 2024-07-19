moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 港元貶值見一周最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌3.21點子至4.65149%，是7月16日後最低，當日報4.63274%。對上一次終止3連升是7月11日，當日拆息報4.58577%。

港元現報7.8107元貶值6點子，曾貶值最多16點子，報7.8117元，是7月11日7.8125元後最弱。曾升值最多5點子，報7.8096元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.76點子至4.4922%，是7月16日後最低；1星期HIBOR跌5.07點子至4.54857%，是7月15日後最低；2星期HIBOR跌3.13點子至4.6372%，是7月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.7%，是7月17日後最高；6個月期HIBOR跌4.26點子至4.75738%，是5月17日後最低；12個月期HIBOR跌2.82點子至4.83835%，是5月9日後最低。

美元指數現報104.243升值0.07點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45567%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7819%，連續2日收窄，利差是2024年6月26日後最窄，當日差距為-0.7584%。

對上一次連續2日收窄，是2024年7月08日，當日利差報-0.8936%。

其他報道

Meta據報洽談入股Ray-Ban母企 進一步開發智能眼鏡

破產管理署：6月個人破產呈請按年升一成至702宗

摩通：中國三中全會對奢侈品消費構成挑戰

港AI時裝秀英國登場打頭炮 「文化X人工智能」港深續有多輪活動

高盛：三中全會短期政策「略偏積極」仍需更多需求側寬鬆措施

港投公司與北京銀河通用擴展生態圈合作 推動港具身智能發展及應用

公司註冊處：上半年新成立本地公司逾6.67萬間

Netflix第二季流媒體付費用戶淨增數多過預期 第三季收入預測遜預期

中國投資者減持美股 規模創紀錄新高

花旗預計印度將吸引1000億美元外國投資

滬深三大指數低開 人行淨投放570億人幣

恒指低開174點 跌穿10天線 科指跌1.1% 20天線跌穿10天、100天線

貓眼娛樂擬動用不超過3億元回購

和鉑醫藥發盈警 料中期少賺65%

港股ADR跌293點 夜期低水196點 美期升亞股跌

美債息上升 金龍指數、美股下跌 道指創新高後倒跌533點

北水增持中石化 減持京基金融國際

 