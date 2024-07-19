港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌3.21點子至4.65149%，是7月16日後最低，當日報4.63274%。對上一次終止3連升是7月11日，當日拆息報4.58577%。
港元現報7.8107元貶值6點子，曾貶值最多16點子，報7.8117元，是7月11日7.8125元後最弱。曾升值最多5點子，報7.8096元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.76點子至4.4922%，是7月16日後最低；1星期HIBOR跌5.07點子至4.54857%，是7月15日後最低；2星期HIBOR跌3.13點子至4.6372%，是7月17日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.7%，是7月17日後最高；6個月期HIBOR跌4.26點子至4.75738%，是5月17日後最低；12個月期HIBOR跌2.82點子至4.83835%，是5月9日後最低。
美元指數現報104.243升值0.07點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45567%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7819%，連續2日收窄，利差是2024年6月26日後最窄，當日差距為-0.7584%。
對上一次連續2日收窄，是2024年7月08日，當日利差報-0.8936%。
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