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恒指半日跌376點 伙國指齊見近3個月低 科指跌1.7% 北水流入3日最多

美股隔晚急挫，加上三中全會閉幕，高盛稱短期政策「略偏積極」但仍需更多需求側寬鬆措施，A股、港股今早均低開，滬深300、深證其後止跌回升，恒指則曾跌逾400點，低見17376.23點，是4月26日17336.2點後最低；國指低見6150.25點，是4月26日6146.56點後最低；科指則低見3540.4點，是7月9日3539.6點後最低。

恒指今早低開174點，高位跌148點，低位跌402點，高低波幅254點。上升股份比例為10.61%，下跌為38.96%，無升跌為50.41%。

恒指半日跌376點或2.12%，報17401點，大市成交金額556億元；國指跌144點或2.29%，報6162點。恒生科技指數收報3548點，跌1.78%。

藍籌股成交金額272.26億元，佔大市成交48.96%；科指成份股成交金額122.47億元，佔大市成交22.02%；國指成份股成交金額235.91億元，佔大市成交42.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.63%，至80.87億元，佔大市成交14.53%。牛熊證成交金額43.81億元，減少11.49%；窩輪成交金額37.05億元，減少16.04%。

藍籌2隻升，80隻下跌，0隻無升跌。中芯國際（0981）升2.2%，收報17.68元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌5.58%，收報25.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.7元，升5.8%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報14.02元，跌4.23%。

恒指跌穿10天線(17730.83點)、100天線(17576.33點)、250天線(17475.89點)。科指20天線(3631.24點)跌穿10天線(3634.5點)。

北水南下合計淨流入31.53億元，較上日增加31.58%，淨流入金額是7月16日61.26億元後最多。連續第2日流入，累計流入55.5億元，對上一次連續2日淨流入是6月26日。

貓眼娛樂（1896）擬動用不超過3億元回購。收報8.32元，升0.97%。

和鉑醫藥（2142）發盈警 料中期少賺65%。收報1.42元，跌2.07%。

遠洋集團（3377）擬重組56.36億美元債務，涉抵押遠洋服務股權。收報0.385元，升2.67%。

大眾金融（0626）上半年盈轉虧，蝕3450萬元。見52周低1.16元，收報1.18元，跌1.67%。

海倫司（9869）明起於新加坡第二上市。收報2.09元，跌3.69%。

GAM與新鴻基公司（0086）組策略聯盟，擬探索另類投資領域合作。收報2.47元，跌1.59%。

理文造紙（2314）料上半年多賺2.2倍。收報2.33元，升1.75%。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技冀通過區塊鏈及供應鏈布局，提升全球企業跨境支付體驗。收報102.8元，跌3.2%。

致豐工業（1710）與阿里巴巴（9988）合作拓中亞電動車市場。致豐工業見52周低0.18元，收報0.185元，跌2.12%。阿里巴巴（9988）收報73.8元，跌2.64%。

國泰會員（0293）計劃下半年將推出「Card-linked，Earn」。收報8.01元，跌0.62%。

召開股東特別大會開支等拖累，佐丹奴（0709）料上半年盈利最多跌逾四成。見52周低1.6元，收報1.62元，跌9.5%。

六福（0590）首財季整體零售值下跌18%。收報15.22元，跌1.68%。

佛朗斯（2499）以近3400萬人幣向三菱重工收購叉車業務。收報14.24元，無升跌。

匯控（0005）2027年遷出現倫敦總部大樓，將改建並恢復命名8號加拿大廣場。收報66.3元，跌2.21%。

中銀（2388）推萬事達扣賬卡，針對客戶外遊及子女留學理財需要。收報22.6元，跌1.53%。

兗煤澳大利亞（3668）第二季商品煤銷量超過產量，季內噸煤售價升1%。收報35.3元，跌3.42%。

泡泡瑪特（9992）發盈喜，上半年收入按年增長不低於55%。創52周高，見42.3元，收報41.9元，升11.29%。

IGC（0033）子公司與盈信金融訂協議，尋資產管理等領域合作。收報4.54元，跌2.37%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見20.95元，收報20.9元，升1.46%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.6元，收報1062.2元，跌0.02%；廣聯科技（2531）創上市新高，見7.24元，收報6.37元，跌1.09%；成實外教育（1565）創52周高，見0.24元，收報0.227元，跌1.73%；青島控股（0499）創52周高，見0.218元，收報0.218元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.69元，升1.47%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升3.77%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.03元，收報1.97元，升9.44%；川控股（1420）創52周高，見0.1元，收報0.1元，升5.26%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.94元，收報3.82元，升0.79%；榮陽實業（2078）創52周高，見0.175元，收報0.169元，升6.96%；安東油田服務（3337）創52周高，見0.52元，收報0.52元，無升跌。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見3.45元，收報3.46元，跌4.42%；飛道旅遊科技（8069）低見0.041元，收報0.041元，跌10.87%；中手游（0302）低見0.85元，收報0.88元，跌1.12%；延長石油國際（0346）低見0.241元，收報0.249元，無升跌；北方礦業（0433）低見0.026元，收報0.028元，跌6.67%；世紀陽光（0509）低見0.141元，收報0.18元，跌14.69%；北大資源（0618）低見0.182元，收報0.183元，跌3.68%；3D MEDICINES（1244）低見3.96元，收報4元，跌1.48%；生興控股（1472）低見0.051元，收報0.055元，跌6.78%；紅星美凱龍（1528）低見1.21元，收報1.23元，跌1.6%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，東方甄選（1797）低見11.12元，收報11.18元，跌3.12%；金沙中國（1928）低見15.56元，收報15.6元，跌2.62%；周大福（1929）低見8元，收報8.04元，跌1.71%；周生生（0116）低見6.88元，收報6.92元，跌1%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.157元，收報0.157元，跌2.48%；新秀麗（1910）低見19.86元，收報19.9元，跌3.16%；叙福樓（1978）低見0.65元，收報0.65元，跌2.99%；稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；中電華大科技（0085）低見1.12元，收報1.14元，跌1.72%；東方甄選（1797）低見11.12元，收報11.18元，跌3.12%。

異動股

上升異動股，包括，中港石油（0632）收報0.15元，升82.93%；CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.135元，收報0.127元，升81.43%；脈資資源（8186）收報1.59元，升44.55%；富盈環球集團（1620）創上市新低，見0.035元，收報0.053元，升43.24%；神通機器人教育（8206）收報0.019元，升26.67%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.078元，升14.71%；瀚華金控（3903）收報0.32元，升14.29%；巴克１７９８集團（1010）收報0.57元，升14%；中油潔能控股（1759）收報0.68元，升13.33%；莊士中國（0298）收報0.12元，升13.21%。

下跌異動股，包括，超大現代（0682）收報0.017元，跌32%；如祺出行（9680）創上市新低，見19.5元，收報19.8元，跌20.8%；瀾滄古茶（6911）收報5.51元，跌17.76%；快意智能（8040）見52周低0.32元，收報0.34元，跌17.07%；大唐西市（0620）收報0.225元，跌16.67%；維太創科（6133）收報0.153元，跌16.39%；恒鼎實業（1393）收報0.083元，跌16.16%；盛良物流（8292）平上市低位0.05元，收報0.05元，跌15.25%；港灣數字（0913）收報0.34元，跌15%；世紀陽光（0509）創上市新低，見0.141元，收報0.18元，跌14.69%；建鵬控股（1722）見52周低0.059元，收報0.059元，跌14.49%。

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