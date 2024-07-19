美股隔晚急挫，加上三中全會閉幕，高盛稱短期政策「略偏積極」但仍需更多需求側寬鬆措施，A股、港股今早均低開，滬深300、深證其後止跌回升，恒指則曾跌逾400點，低見17376.23點，是4月26日17336.2點後最低；國指低見6150.25點，是4月26日6146.56點後最低；科指則低見3540.4點，是7月9日3539.6點後最低。