她續指，目前有不少項目已在作深度磋商階段，將會陸續公布更多項目，對港投公司而言，投資香港的未來除了中長期財務回報，亦希望建立創科生態圈，因此今日發布會更邀請學生出席，希望為港培育更多人才。

北大銀河通用具身新智能聯合實驗室主任王鶴表示，夜間零售人力成本較高，對機械人有較大需求，希望未來1至2年可在港開展業務，5年實現大範圍覆蓋。他又指，現時機械人技術仍未達到家庭場景水平，料10至15年後可逐漸成長為媲美家用汽車的普及程度；價格範圍會較為廣闊。

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