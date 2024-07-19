香港機場年底正式啟用三跑系統，機管局日前推出獎勵措施鼓勵航空公司增加航點或航班。根據英國航空官網最新訂票資料顯示，英航目前夏季時間表往返香港與希斯路每日兩班，航班編號分別是BA032和BA028，機型則是採用波音777和波音787。但到冬季時時表10月27日開始，英航只顯示航班BA032，並用波音787飛，由晚上10時45分出發。