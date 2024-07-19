香港機場年底正式啟用三跑系統，機管局日前推出獎勵措施鼓勵航空公司增加航點或航班。根據英國航空官網最新訂票資料顯示，英航目前夏季時間表往返香港與希斯路每日兩班，航班編號分別是BA032和BA028，機型則是採用波音777和波音787。但到冬季時時表10月27日開始，英航只顯示航班BA032，並用波音787飛，由晚上10時45分出發。
翻查10月26日訂票資料，網站已沒有顯示航班BA028，只有航班BA032用波音787飛航，並由晚上11時出發。
其他報道
【有片：埋身擊】道指期貨或回調整固 可考慮40000點水平才入巿
【有片：埋身擊】歐元兌美元倘突破阻力 有望挑戰1.1美元上方水平
恒指半日跌376點 伙國指齊見近3個月低 科指跌1.7% 北水流入3日最多
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 港元貶值見一周最弱
港AI時裝秀英國登場打頭炮 「文化X人工智能」港深續有多輪活動
港投公司與北京銀河通用擴展生態圈合作 推動港具身智能發展及應用
Netflix第二季流媒體付費用戶淨增數多過預期 第三季收入預測遜預期
恒指低開174點 跌穿10天線 科指跌1.1% 20天線跌穿10天、100天線