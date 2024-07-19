三中全會公報後，彭博社今報道，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。這個語義模糊的口號通常被解讀為更重視經濟增長的質量而不是絕對速度。
渣打中國宏觀策略主管劉潔表示，北京方面把高質量增長放在重要位置，這意味著當局可能容忍經濟增速在一段時期內溫和放緩，短期內實施強有力刺激措施的門檻仍然很高。
當局通常會在三中全會結束幾天後發布一份更詳細的報告。本月晚些時候中國將召開政治局會議，這個會議一般會關注當年經濟問題，具體政策更有可能出自該會議。
公報中的確提到「積極擴大國內需求」，但這屬於「當前」形勢和任務。此外當局還強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標，此前公布的全年經濟增長目標約為5%。
麥格理的Larry Hu等經濟學家表示，這是30年來第三次在全會上提到短期經濟目標，先前兩次分別在1998年和2008年，當時經濟增長也面臨「巨大壓力」。 因此，隨著政策制定者必須捍衛年度增長目標，政策立場將在2024年下半年變得更加擴張。
世界大型企業聯合會中國中心主任Alfredo Montufar-Helu表示，公報的範圍涵蓋從經濟到政治、社會問題的方方面面，反映了中國面臨的複雜挑戰。
但他認為，遺憾的一點是，在着手應對每個挑戰的過程中，公報內容缺乏市場預期的重點，結構性問題削弱了消費者信心，阻礙中國向更可持續的發展模式轉型。
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