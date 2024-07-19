微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地出現服務故障。微軟表示，故障始於美國中部的Azure區域資料中心，旗下Microsoft 365系列服務中斷，令全球各地的企業和使用者受到影響。微軟表示「正在調查影響用戶存取各種Microsoft 365應用程式和服務能力的問題」，並承諾會持續努力來解決該問題。