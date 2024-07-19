微軟（Microsoft）系統7月19日在全球多地出現服務故障。微軟表示，故障始於美國中部的Azure區域資料中心，旗下Microsoft 365系列服務中斷，令全球各地的企業和使用者受到影響。微軟表示「正在調查影響用戶存取各種Microsoft 365應用程式和服務能力的問題」，並承諾會持續努力來解決該問題。
微軟今午突然在全球多地發生故障，不少用戶投訴無法上網，有用戶電腦不停開關機。
外電報道，受微軟雲服務故障的影響，導致部分美國航空公司航班未能起飛或要取消。澳媒報道，微軟系統出現問題，當地不少超級市場、銀行、電訊公司等受到影響。
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