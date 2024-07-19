大行野村調升中國移動（0941）目標價12.7%至89元，維持「買入」。該行認為，中移動次季收入增長或因宏觀經濟而放緩，尤其政府和企業業務放緩，但仍是該行核心防守型股票。同時，中移動資產負債表和現金可支撐其股息支付，帶來持續的高單位數股息收益率。
野村預計，公司服務收入將實現低個位數增長，與同業平均水平一致。得益於良好的成本控制，其盈利增長應該是有利的。該行下調2024至2026財年的服務收入預測0.3%至0.7%，並下調盈利預測 1.2%至1.7%，反映新興業務增長放緩的影響。
另一方面，野村調低中國聯通（0762）目標價1.4%至7元，投資評級由「買入」降低至「中性」。該行表示，中聯通工業互聯網業務受到經濟增長放緩的影響，或導致次季服務收入增長低於行業平均水平。同時，該行認為公司在政府和企業數字業務擴張可能影響應收賬款，導致壞賬風險增加以及現金流增長放緩。
儘管通過更嚴格的成本控制，如網絡運營成本、人員成本等，公司應該能夠在次季實現低個位數的營收增長的情况下，維持較好的利潤增長率。該行下調2024至2026 財年的收入預測 2%至4%，並下調利潤預測 4%至6%，反映新興業務增長放緩的影響。
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