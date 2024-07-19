野村預計，公司服務收入將實現低個位數增長，與同業平均水平一致。得益於良好的成本控制，其盈利增長應該是有利的。該行下調2024至2026財年的服務收入預測0.3%至0.7%，並下調盈利預測 1.2%至1.7%，反映新興業務增長放緩的影響。

另一方面，野村調低中國聯通（0762）目標價1.4%至7元，投資評級由「買入」降低至「中性」。該行表示，中聯通工業互聯網業務受到經濟增長放緩的影響，或導致次季服務收入增長低於行業平均水平。同時，該行認為公司在政府和企業數字業務擴張可能影響應收賬款，導致壞賬風險增加以及現金流增長放緩。

儘管通過更嚴格的成本控制，如網絡運營成本、人員成本等，公司應該能夠在次季實現低個位數的營收增長的情况下，維持較好的利潤增長率。該行下調2024至2026 財年的收入預測 2%至4%，並下調利潤預測 4%至6%，反映新興業務增長放緩的影響。

其他報道

微軟系統在全球多地出現服務故障

分析稱三中全會公報 顯示當局容忍經濟放緩 刺激措施推出門檻高

英航目前冬季往返香港與希斯路班次減至每日一班

港投：冀銀河通用未來優先考慮在港上市

中國澱粉料上半年扭虧 錄稅前利潤3.5億人幣

【有片：埋身擊】道指期貨或回調整固 可考慮40000點水平才入巿

半日沽空金額增72% 盈富沽空增6倍

恒指半日跌376點 伙國指齊見近3個月低 科指跌1.7% 北水流入3日最多

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 港元貶值見一周最弱