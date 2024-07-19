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科大與阿里簽署合作備忘錄 成立實驗室研究AI及大數據等

香港科技大學與阿里巴巴（9988）今天簽署合作備忘錄，計劃成立「香港科技大學–阿里巴巴大數據與人工智能聯合實驗室」，就生成式人工智能和大數據等新興技術，開展研究協作。

根據協議，阿里計劃於未來3年與科大攜手成立聯合實驗室，以在於人工智能、數據科學、語言模型及多模態訓練推理、算力基礎設施和系統軟件等方面進行前沿研究。阿里與科大將各自派出不同領域的專家，就聯合實驗室的管理和學術範疇組成委員會，以協調、組織及計劃不同的研究項目。

阿里巴巴首席技術官吳澤明表示，非常高興能與科大加強合作關係，期待雙方在關鍵領域強強聯手、突破創新，一方面促進科研成果在豐富的業務場景中快速應用與發展；另一方面攜手培養年輕人才，以推動引領科技的快速變化。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授感謝阿里巴巴對科大的信任，雙方將進一步推進人工智能及大數據方面的創新應用，實現互惠共贏，在培養面向未來的人才之時，亦助力國家發展數字經濟，驅動高質量發展。

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