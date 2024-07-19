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恒指收市跌360點 伙國指見3個月低 國指全周跌5.6% 半年最差

雖然美國隔晚經濟數據疲弱，減息預期仍強勁，不過美國限制中國獲得晶片技術的影響持續，以及特朗普勝選機會高企，美股隔晚急挫。A股港股方面，三中全會閉幕，分析稱公報顯示當局容忍經濟放緩，刺激措施推出門檻高，短期政策「略偏積極」但仍需更多需求側寬鬆措施，A股、港股今早均低開，不過A股最終反覆上升收市，而港股則下跌。午後，微軟服務出現問題，影響航空、銀行、倫交所服務，美期、歐股、亞股亦下跌。農夫山泉（9633）昨日反彈，今日則跌4.5%。

恒指、國指見3周最大單日跌幅，及齊見3個月新低，科指見兩周低。全周計，三大指數均下跌，而恒指、科指見近兩個月最大按周跌幅，國指見近半年最大跌幅。大市成交續升，見兩日高，北水流入3日最多。

恒指今早低開174點，高位跌148點，低位跌402點，高低波幅254點。上升股份比例為15.63%，下跌為45.59%，無升跌為38.76%。

恒指收市跌360點或2.03%，報17417點，大市成交金額1020億元，較上日增加16.53%，是7月17日1049.57億元成交後最多；國指跌141點或2.25%，報6165點。恒生科技指數收報3536點，跌2.12%。

藍籌股成交金額549.09億元，佔大市成交53.83%；科指成份股成交金額260.28億元，佔大市成交25.51%；國指成份股成交金額478.58億元，佔大市成交46.91%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.8%，至89.14億元，佔大市成交8.73%。牛熊證成交金額49.45億元，減少0.09%；窩輪成交金額39.68億元，減少10.07%。

藍籌5隻升，76隻下跌，1隻無升跌。中芯國際（0981）升1.85%，收報17.62元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.99%，收報10.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報23.6元，升5.36%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報13.76元，跌6.01%。

恒指跌穿10天線(17732.41點)、100天線(17576.48點)、250天線(17475.95點)。科指20天線(3630.62點)跌穿10天線(3633.26點)、100天線(3642.2點)。

北水南下合計淨流入61.24億元，較上日增加155.53%，淨流入金額是7月16日61.26億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入85.2億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.26%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見17376.23點，是4月26日17336.2點後最低。收市報17417.68點，是4月25日後收市新低，當日報17284.54點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.37%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.2%。低見3527.52點，是7月2日3521.5點後最低。收市報3536.54點，是4月23日後收市新低，當日報3449.1點。連跌2日，累計跌104.34點，對上一次連跌2日是7月16日。第1日陰燭。

國指曾跌最多2.48%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.52%。低見6150.25點，是4月26日6146.56點後最低。收市報6165.04點，是4月25日後收市新低，當日報6120.37點。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累跌4.79%或875點，跌幅是5月24日後最大，當時收市跌幅為4.83%；本周表現最佳的是電能實業（0006），累升3.99%，其次為長建（1038）及翰森製藥（3692），分別升3.25%及2.86%。而表現最差的是攜程（9961），累跌12.99%，其次為宏橋（1378）及百度 （9888），分別跌11.63%及11.41%。

國指本周累跌5.63%或367點，跌幅是1月19日後最大，當時收市跌幅為6.47%；本周成份股全跌，表現最佳的是蒙牛（2319），累跌1.36%，其次為中生製藥（1177）及華潤啤酒（0291），分別升1.38%及1.43%。而表現最差的是攜程（9961），累跌12.99%，其次為百度（9888）及中石油（0857），分別跌11.41%及11.35%。

科指本周累跌6.49%或245點，跌幅是5月24日後最大，當時收市跌幅為7.61%；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升4.89%，其次為平安好醫生（1833）及阿里健康（0241），分別升2.59%及跌0.3%。而表現最差的是金蝶（0268），累跌19.48%，其次為攜程（9961）及百度（9888），分別跌12.99%及11.41%。

午後消息股表現

大摩上調衛龍（9985）目標價至7.4元 評級「增持」。收報6.23元，升2.13%。

野村調升中移動（0941）目標價至89元，中聯通目標價和評級齊下調。收報75元，跌1.12%。中聯通（0762）收報7.19元，升0.42%。

中國澱粉（3838）料上半年扭虧 錄稅前利潤3.5億人幣。收報0.197元，升13.22%。

今早及隔晚消息股表現

貓眼娛樂（1896）擬動用不超過3億元回購。收報8.36元，升1.46%。

和鉑醫藥（2142）發盈警 料中期少賺65%。收報1.36元，跌6.21%。

遠洋集團（3377）擬重組56.36億美元債務，涉抵押遠洋服務股權。收報0.37元，跌1.33%。

大眾金融（0626）上半年盈轉虧，蝕3450萬元。見52周低1.16元，收報1.16元，跌3.33%。

海倫司（9869）明起於新加坡第二上市。收報2.08元，跌4.15%。

GAM與新鴻基公司（0086）組策略聯盟，擬探索另類投資領域合作。收報2.48元，跌1.2%。

理文造紙（2314）料上半年多賺2.2倍。收報2.39元，升4.37%。

京東（9618）旗下京東幣鏈科技冀通過區塊鏈及供應鏈布局，提升全球企業跨境支付體驗。收報102.7元，跌3.3%。

致豐工業（1710）與阿里巴巴（9988）合作拓中亞電動車市場。致豐工業見52周低0.18元，收報0.187元，跌1.06%。阿里巴巴（9988）收報73.8元，跌2.64%。

國泰會員（0293）計劃下半年將推出「Card-linked，Earn」。收報8元，跌0.74%。

召開股東特別大會開支等拖累，佐丹奴（0709）料上半年盈利最多跌逾四成。見52周低1.6元，收報1.61元，跌10.06%。

六福（0590）首財季整體零售值下跌18%。見52周低15.04元，收報15.1元，跌2.45%。

佛朗斯（2499）以近3400萬人幣向三菱重工收購叉車業務。收報14.28元，升0.28%。

匯控（0005）2027年遷出現倫敦總部大樓，將改建並恢復命名8號加拿大廣場。收報66.35元，跌2.14%。

中銀（2388）推萬事達扣賬卡，針對客戶外遊及子女留學理財需要。收報22.65元，跌1.31%。

兗煤澳大利亞（3668）第二季商品煤銷量超過產量，季內噸煤售價升1%。收報34.7元，跌5.06%。

泡泡瑪特（9992）發盈喜，上半年收入按年增長不低於55%。創52周高，見42.3元，收報41.6元，升10.49%。

IGC（0033）子公司與盈信金融訂協議，尋資產管理等領域合作。收報4.57元，跌1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見21元，收報21元，升1.94%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1062.6元，收報1062.15元，跌0.02%；燕之屋（1497）創上市新高，見13.24元，收報13.04元，升1.72%；經發物業（1354）創上市新高，見9.36元，收報9.36元，升14.43%；廣聯科技（2531）創上市新高，見7.3元，收報7.13元，升10.71%；成實外教育（1565）創52周高，見0.24元，收報0.23元，跌0.43%；香港生力啤（0236）創52周高，見1.1元，收報1.1元，無升跌；青島控股（0499）創52周高，見0.218元，收報0.217元，跌0.46%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.69元，收報0.68元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.275元，收報0.27元，升1.89%；米格國際控股（1247）創52周高，見2.04元，收報2元，升11.11%；川控股（1420）創52周高，見0.113元，收報0.105元，升10.53%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.94元，收報3.88元，升2.37%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見3.39元，收報3.41元，跌5.8%；飛道旅遊科技（8069）低見0.041元，收報0.043元，跌6.52%；中國新經濟投資（0080）低見0.065元，收報0.068元，跌15%；中手游（0302）低見0.85元，收報0.88元，跌1.12%；延長石油國際（0346）低見0.241元，收報0.248元，跌0.4%；北方礦業（0433）低見0.026元，收報0.029元，跌3.33%；世紀陽光（0509）低見0.141元，收報0.171元，跌18.96%；大同集團（0544）低見0.11元，收報0.11元，跌4.35%；北大資源（0618）低見0.182元，收報0.186元，跌2.11%；普匯中金國際（0997）低見0.022元，收報0.025元，無升跌。

74隻股份創52周低，其中十隻包括，佳寧娜（0126）低見0.17元，收報0.18元，無升跌；東方甄選（1797）低見10.82元，收報10.88元，跌5.72%；金沙中國（1928）低見15.46元，收報15.54元，跌3%；周大福（1929）低見8元，收報8.03元，跌1.83%；六福集團（0590）低見15.04元，收報15.1元，跌2.45%；周生生（0116）低見6.88元，收報6.93元，跌0.86%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.157元，收報0.158元，跌1.86%；新秀麗（1910）低見19.74元，收報19.8元，跌3.65%；星島（1105）低見0.25元，收報0.25元，跌3.85%；叙福樓（1978）低見0.65元，收報0.67元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，CLSA PREMIUM（6877）創52周高，見0.144元，收報0.122元，升74.29%；中港石油（0632）收報0.115元，升40.24%；錦興國際控股（2307）收報0.162元，升29.6%；富盈環球集團（1620）創上市新低，見0.035元，收報0.047元，升27.03%；中國煤層氣（8270）收報0.51元，升25.93%；喆麗控股（2209）收報4.65元，升23.67%；晉安實業（2292）收報0.9元，升23.29%；文業集團（1802）收報0.054元，升20%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.1元，升17.65%；奧克斯國際（2080）收報0.191元，升16.46%。

下跌異動股，包括，超大現代（0682）收報0.015元，跌40%；如祺出行（9680）創上市新低，見17.8元，收報18元，跌28%；朝威控股（8059）收報0.013元，跌23.53%；中國基礎能源（8117）創上市新低，見0.021元，收報0.021元，跌19.23%；世紀陽光（0509）創上市新低，見0.141元，收報0.171元，跌18.96%；亞洲能源物流（0351）收報0.13元，跌18.75%；高維科技（2086）收報0.53元，跌18.46%；明樑控股（8152）收報0.053元，跌17.19%；中建富通（0138）收報0.098元，跌16.95%；大唐西市（0620）收報0.225元，跌16.67%。

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