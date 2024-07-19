澳門統計暨普查局資料顯示，今年上半年入境旅客共1671.99萬人次，按年上升43.6%，恢復至2019年同期的82.4%。不過夜旅客及留宿旅客各佔888.85萬人次及783.15萬人次，按年分別增加59.3%及29.1%。旅客平均逗留1.2日，較2023年上半年縮短0.1日，其中留宿旅客的平均逗留時間維持在2.3日。
按客源分析，上半年內地旅客按年增加52.9%至1153.79萬人次，其中個人遊旅客佔595.02萬人次，按年上升31.8%；大灣區珠三角九市旅客增加48.2%至558.03萬人次。上半年十個新增個人遊城市旅客按年增加89%至25.17萬人次，當中個人遊旅客共21668人次。香港旅客佔360.85萬人次，按年增加4.5%；台灣地區旅客達40.49萬人次，按年升1.3倍。上半年內地、香港及台灣旅客分別回復至2019年同期的80.6%、97.7%及75.6%。
上半年國際旅客共116.86萬人次，按年上升1.5倍，恢復至2019年同期的67.2%。東南亞市場方面，菲律賓旅客佔23.43萬人次，按年大增1.1倍；印尼佔9.19萬人次、馬來西亞達8.51萬人次，泰國亦有7.44萬人次，分別升58.2%、2倍及1.5倍。東北亞的韓國及日本各佔23.19萬及6.19萬人次，分別按年增加4倍及1.8倍。長途客源中美國旅客達6.96萬人次，按年增加1.3倍。
今年6月單月入境旅客共255.13萬人次，按年上升15.5%，恢復至2019年同月的82.4%；與5月比較下降5.2%。不過夜旅客及留宿旅客分別佔131.61萬及123.52萬人次，按年分別增加25.8%及6.1%。旅客平均逗留1.2日，較去年同月減少0.1日。
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