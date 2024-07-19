moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳門上半年入境客增44%至1672萬人次

澳門統計暨普查局資料顯示，今年上半年入境旅客共1671.99萬人次，按年上升43.6%，恢復至2019年同期的82.4%。不過夜旅客及留宿旅客各佔888.85萬人次及783.15萬人次，按年分別增加59.3%及29.1%。旅客平均逗留1.2日，較2023年上半年縮短0.1日，其中留宿旅客的平均逗留時間維持在2.3日。

按客源分析，上半年內地旅客按年增加52.9%至1153.79萬人次，其中個人遊旅客佔595.02萬人次，按年上升31.8%；大灣區珠三角九市旅客增加48.2%至558.03萬人次。上半年十個新增個人遊城市旅客按年增加89%至25.17萬人次，當中個人遊旅客共21668人次。香港旅客佔360.85萬人次，按年增加4.5%；台灣地區旅客達40.49萬人次，按年升1.3倍。上半年內地、香港及台灣旅客分別回復至2019年同期的80.6%、97.7%及75.6%。

上半年國際旅客共116.86萬人次，按年上升1.5倍，恢復至2019年同期的67.2%。東南亞市場方面，菲律賓旅客佔23.43萬人次，按年大增1.1倍；印尼佔9.19萬人次、馬來西亞達8.51萬人次，泰國亦有7.44萬人次，分別升58.2%、2倍及1.5倍。東北亞的韓國及日本各佔23.19萬及6.19萬人次，分別按年增加4倍及1.8倍。長途客源中美國旅客達6.96萬人次，按年增加1.3倍。

今年6月單月入境旅客共255.13萬人次，按年上升15.5%，恢復至2019年同月的82.4%；與5月比較下降5.2%。不過夜旅客及留宿旅客分別佔131.61萬及123.52萬人次，按年分別增加25.8%及6.1%。旅客平均逗留1.2日，較去年同月減少0.1日。

其他報道

全球死機丨倫交所新聞數據平台故障

科大與阿里簽署合作備忘錄 成立實驗室研究AI及大數據等

大摩上調衛龍目標價至7.4元 評級「增持」

特朗普：上任首日就會结束電動車政策

野村調升中移動目標價至89元 中聯通目標價和評級齊下調

滬指兩連升 全周升0.36%

微軟系統在全球多地出現服務故障

分析稱三中全會公報 顯示當局容忍經濟放緩 刺激措施推出門檻高

英航目前冬季往返香港與希斯路班次減至每日一班

港投：冀銀河通用未來優先考慮在港上市

中國澱粉料上半年扭虧 錄稅前利潤3.5億人幣

【有片：埋身擊】道指期貨或回調整固 可考慮40000點水平才入巿

半日沽空金額增72% 盈富沽空增6倍

恒指半日跌376點 伙國指齊見近3個月低 科指跌1.7% 北水流入3日最多

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升 港元貶值見一周最弱

Meta據報洽談入股Ray-Ban母企 進一步開發智能眼鏡

破產管理署：6月個人破產呈請按年升一成至702宗

摩通：中國三中全會對奢侈品消費構成挑戰

港AI時裝秀英國登場打頭炮 「文化X人工智能」港深續有多輪活動

高盛：三中全會短期政策「略偏積極」仍需更多需求側寬鬆措施

港投公司與北京銀河通用擴展生態圈合作 推動港具身智能發展及應用

公司註冊處：上半年新成立本地公司逾6.67萬間

Netflix第二季流媒體付費用戶淨增數多過預期 第三季收入預測遜預期

中國投資者減持美股 規模創紀錄新高