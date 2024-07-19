按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期今年第三季的業務狀況較今年第二季為差或大致維持不變。尤其在建造業和零售業中，有較多的受訪者預期今年第三季業務狀況按季為差。

製造業和住宿及膳食服務業有較多的受訪者預期今年第3季生產量／業務量按季上升；零售業預期銷售量下降的受訪者則比預期上升者為多。

此外，大部分涵蓋行業的受訪者總體而言預期今年第3季的就業人數按季相比大致維持不變，不過製造業預期其就業人數上升的受訪者則比預期下降者為多。

在大部分涵蓋行業受訪者總體而言預期今年第三季的貨品售價／服務收費按季相比大致維持不變；建造業有較多的受訪者預期今年第三季其投標價格較第二季下降。

政府發言人表示，大型企業的整體營商氣氛較三個月前稍為減弱，招聘意欲則大致維持正面。展望未來，地緣政治局勢緊張會在短期內影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。

其他報道

澳門上半年入境客增44%至1672萬人次

恒指收市跌360點 伙國指見3個月低 國指全周跌5.6% 半年最差

Microsoft全球死機 疑防毒軟件CrowdStrike出事 盤前曾跌近14%

全球死機丨倫交所新聞數據平台故障

科大與阿里簽署合作備忘錄 成立實驗室研究AI及大數據等

大摩上調衛龍目標價至7.4元 評級「增持」

特朗普：上任首日就會结束電動車政策

野村調升中移動目標價至89元 中聯通目標價和評級齊下調

滬指兩連升 全周升0.36%

微軟系統在全球多地出現服務故障

分析稱三中全會公報 顯示當局容忍經濟放緩 刺激措施推出門檻高

英航目前冬季往返香港與希斯路班次減至每日一班

港投：冀銀河通用未來優先考慮在港上市

中國澱粉料上半年扭虧 錄稅前利潤3.5億人幣

【有片：埋身擊】道指期貨或回調整固 可考慮40000點水平才入巿

半日沽空金額增72% 盈富沽空增6倍

FB