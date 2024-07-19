統計處今日發表今年第3季業務展望按季統計調查結果，有11%受訪者預期今年第三季的業務狀況按季為佳，比例略低於預期較差者（12%）。
按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期今年第三季的業務狀況較今年第二季為差或大致維持不變。尤其在建造業和零售業中，有較多的受訪者預期今年第三季業務狀況按季為差。
製造業和住宿及膳食服務業有較多的受訪者預期今年第3季生產量／業務量按季上升；零售業預期銷售量下降的受訪者則比預期上升者為多。
此外，大部分涵蓋行業的受訪者總體而言預期今年第3季的就業人數按季相比大致維持不變，不過製造業預期其就業人數上升的受訪者則比預期下降者為多。
在大部分涵蓋行業受訪者總體而言預期今年第三季的貨品售價／服務收費按季相比大致維持不變；建造業有較多的受訪者預期今年第三季其投標價格較第二季下降。
政府發言人表示，大型企業的整體營商氣氛較三個月前稍為減弱，招聘意欲則大致維持正面。展望未來，地緣政治局勢緊張會在短期內影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。
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