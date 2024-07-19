金發局副主席馮華健表示，繼該局出席去年的第28屆聯合國氣候峰會（COP28）後，金發局今年亦將出席於亞塞拜然首都巴庫舉行的COP29，而於去年峰會所擁有的發言權身份於今年亦會繼續擁有。

金發局主席李律仁則表示，當局與各個地方所簽署的大部分諒解備忘錄（MOU）均有後續的交流，如當局1月時與沙特阿拉伯的金融產業發展計劃（FSDP）簽署MOU的之前及之後，均有聯合專案進行，以加深香港及沙特兩地的相互理解。

至於港府近期開展對施政報告的諮詢，被問到金發局對港府於金融發展方面有何建議時，李律仁回應指，當局給予港府的意見一直持續，而絕大部分的意見已落在報告中及對外公開。

馮華健提到，金發局過去與盧森堡及沙特等地簽署MOU，之後陸續會環繞中亞細亞地區、阿拉伯國家，以及金磚國家進行有關合作進展，而隨著與以上地方合作加深，亦發現香港有需要研究伊斯蘭金融。

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