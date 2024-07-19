葉翠嫻稱，爲了吸引更多英國企業來港開設或擴展業務，投資推廣署推出「香港倫敦商情面面觀」活動，每月進行圓桌討論，今年10月將舉辦兩場活動，有關創意產業及家族辦公室，7月10日則剛剛舉辦了有關金融服務及金融科技的討論，6月的討論主題是科技初創公司，5月則關於旅游和款待。

其中的成功案例之一為巴士路線顯示屏供應商英企漢諾威（遠東）。漢諾威（遠東）香港及中國地區主管關汝謙表示，公司以往以代理形式發展遠東業務，疫情時期代理因種種原因不再繼續合作，於是在香港投資推廣署的協助下今年初在港航天城成立子公司辦事處，航天城交通四通八達，方便了公司為香港及遠東地區的客戶提供服務，且減少了因時差帶來的溝通問題。

關汝謙指，未來，漢諾威（遠東）將擴充香港區域總部的規模和增聘技術、售後服務和後勤團隊，開拓其他遠東地區市場，加強對中國內地之巴士製造廠的支援，加大香港庫存量提升系統 / 零件的配送速度，長遠考慮在北部都會區設立新的零件倉庫，協助英國總部進行遠東地區、大灣區 / 中國內地的原材料採購。

漢諾威於1985年在英國創立，為家族企業，1999年進入香港市場。漢諾威從事公共運輸業設計和生產乘客資訊系統，並為區內大部分巴士的路線顯示屏供應商。

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