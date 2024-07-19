研發項目涵蓋深度開發智能語音、構建大模型及AI基礎設施，包含智能教育、粵語智能語音產品、數據處理訓練等，賦能香港AI產業生態。而訊飛醫療則在數碼港設立的國際研究院，將聚焦於融合醫療健康及AI的前沿技術研究。

創科及工業局局長孫東教授表示，科大訊飛在香港落戶及設立國際總部，包括國際研發中心、國際業務總部和國際貿易及資金管理平台，以及訊飛醫療將在數碼港設立國際研究院，將助力香港人工智能產業生態的發展。

數碼港主席陳細明表示，人工智能超算中心的首階段設施將於年内投入服務；同時，數碼港已匯聚200家企業專注於人工智能和數據科學的研發、應用及基礎建設，科大訊飛及訊飛醫療的入駐可多方位提升數碼港人工智能生態結構，助力香港人工智能的創新研發、成果轉化及產業化發展，並以人工智能多元的應用潛力燃動數字經濟及智慧城市發展，為吸引更多海内外的人工智能龍頭企業來港樹立標杆。

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