内地智能語音和人工智能上市企業科大訊飛及旗下的訊飛醫療通過數碼港「易着陸」計劃落戶數碼港成立國際總部，入駐園區協議簽署儀式於今日在數碼港舉行，其計劃在5年内投資4億港元，並建立150人團隊推動研發及拓展海外市場，滙聚數萬名開發者形成人工智能生態群。
研發項目涵蓋深度開發智能語音、構建大模型及AI基礎設施，包含智能教育、粵語智能語音產品、數據處理訓練等，賦能香港AI產業生態。而訊飛醫療則在數碼港設立的國際研究院，將聚焦於融合醫療健康及AI的前沿技術研究。
創科及工業局局長孫東教授表示，科大訊飛在香港落戶及設立國際總部，包括國際研發中心、國際業務總部和國際貿易及資金管理平台，以及訊飛醫療將在數碼港設立國際研究院，將助力香港人工智能產業生態的發展。
數碼港主席陳細明表示，人工智能超算中心的首階段設施將於年内投入服務；同時，數碼港已匯聚200家企業專注於人工智能和數據科學的研發、應用及基礎建設，科大訊飛及訊飛醫療的入駐可多方位提升數碼港人工智能生態結構，助力香港人工智能的創新研發、成果轉化及產業化發展，並以人工智能多元的應用潛力燃動數字經濟及智慧城市發展，為吸引更多海内外的人工智能龍頭企業來港樹立標杆。
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