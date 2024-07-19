根據該基金的申報資料顯示，其早於5月24日起，便持續在市場內、外增持FANCL股份，直到7月18日止，其在FANCL持股已增至超過1.3億股。FANCL今日股價收報2720日圓，跌0.26%，但是比麒麟提出的要約價每股2690日圓為高。

外電彭博報道，是次MY.Alpha持續增持FANCL，或對日本麒麟的全面收購要約構成挑戰。

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