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緬華僑巨亨潘繼澤滯留首都  曾與大酒店合作開發仰光半島酒店  

緬甸巨亨潘繼澤旗下在新加坡上市的祐瑪戰略（星：Z59），在回應新加坡證券交易所（SGX）查詢時表示，潘繼澤及兩名職員仍留在緬甸首都奈比都並住在由當局提供的居所，及與當局合作，並非被拘留或軟禁，但是非全無限制般使用通訊工具。該集團稱，目前未見外間報道指當局調查旗下祐瑪銀行，或潘繼澤滯留在緬甸，影響到集團的財務、營運及業務。

潘繼澤為緬甸華僑，在港起家，並於上世紀80年代曾經參與過發展九龍塘又一村花園，及後重返緬甸大展拳腳。他旗下的祐瑪戰略在緬甸大城市仰光昂山市場附近核心地段，即位於舊有殖民地遺留下的火車站，計劃變身成Yoma Central，並於2014年聯同大酒店（0045），計劃改建成仰光半島酒店，由大酒店佔股七成，並於2017年舉行奠基儀式，計劃建有88間客房的酒店，當時料投資1.26至1.3億美元。

該酒店原計劃在2021年完成發展，但是期間經歷當局政經變動，於2021年6月叫停工程，該酒店計劃仍然未能夠推進至今。大酒店由2017年至2022年度共在仰光酒店項目累計投資約6.78億元，並一次過在2021年度就該項目進行減值6.79億元。

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