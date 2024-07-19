香水品牌管理公司穎通控股遞表港交所（0388）主板申上市，聯席保薦人為巴黎銀行及中信証券。初步招股書指，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場最大的香水品牌管理公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。按2023年零售額計，穎通也是中國內地市場以及中國內地、香港及澳門綜合市場的五大香水集團當中唯一的香水品牌管理公司。
招股書又指，根據弗若斯特沙利文的資料，中國香水市場近年持續快速增長，有潛力進一步擴大，主要是由於中國香水的滲透率較低，而且與其他發達國家相比，中國人口規模龐大。
截至今年7月11日，穎通管理的品牌總數為63個，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier等。公司在中國內地、香港及澳門逾400個城市擁有逾7,500個線下銷售點。除線下銷售渠道外，公司亦通過中國內地、香港及澳門的知名電商平台及社交媒體平台線上銷售產品。
財務方面，公司自2022財年起持續盈利。截至2024年3月底，2024財年公司年内溢利為2.06億元（人民幣·下同），按年增19.3%。同期收入為18.6億元，按年增9.7%。
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