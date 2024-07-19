招股書又指，根據弗若斯特沙利文的資料，中國香水市場近年持續快速增長，有潛力進一步擴大，主要是由於中國香水的滲透率較低，而且與其他發達國家相比，中國人口規模龐大。

截至今年7月11日，穎通管理的品牌總數為63個，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier等。公司在中國內地、香港及澳門逾400個城市擁有逾7,500個線下銷售點。除線下銷售渠道外，公司亦通過中國內地、香港及澳門的知名電商平台及社交媒體平台線上銷售產品。

財務方面，公司自2022財年起持續盈利。截至2024年3月底，2024財年公司年内溢利為2.06億元（人民幣·下同），按年增19.3%。同期收入為18.6億元，按年增9.7%。

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