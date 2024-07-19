該集團指，其擬出資0.9億美元認購高地的新股。其料完成交易後，會成為高地第一大股東兼取得董事會多數席位，及取得高地控制權兼可以合併報表。在交割時，高地現—存續的可轉債需完成轉股。目前其尚未簽訂正式協議。若交易落實，其相信將有助獲取優質鉀礦資源，加快完成資源開發，降低兗煤加拿大公司運營風險，提升集團的競爭力。

資料顯示，兗煤加拿大公司在薩斯卡徹溫省持有綠地鉀鹽礦項目Southey全數權益及其他四項鉀鹽礦權，其中Southey項目擁有氯化鉀資源量約16.96億噸。高地的核心項目為西班牙北部的一個鉀鹽礦在建項目，擁有鉀鹽資源量約2.8億噸。該項目於2022年啓動土方工程施工，一期設計年產能為50萬噸。

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