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國泰快運6月30日共載9.2萬人 為疫情以來單日最高載客量

國泰航空（0293）公布6月份客貨運量數據，稱國泰航空與香港快運於6月30日合共接載約9.2萬名乘客，為疫情以來單日最高載客量。今年首6個月，兩家航空公司合共接載約1350萬名乘客。

月內，國泰載客量按年增18.7%至183.77萬人次，月內收入乘客千米數按年上升 23.7%。乘客運載率下跌 4.2 個百分點至 83.5%，而可用座位千米數則按年增加 30%。首六個月，載客量按年增36.4%至1065.96萬人次，可用座位千米上升 42.7%，而收入乘客千米數則上升 34.9%。

貨運方面，期內運載12.46萬公噸貨物，按年增加 12%。月內貨物收入噸千米數按年上升 5.6%，運載率下跌 2.1 個百分點至 59.6%，而可用貨物噸千米數則按年增加 9.4%。今年首6個月，載貨量按年增加 10.5%至71.95萬公噸，可用貨物噸千米數增加 11.4%，而貨物收入噸千米數則上升 4.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著需求稍為淡靜的 5 月結束，6 月份的客運需求有所回升，長途和短途航線的休閒旅遊均表現良好。留學生回港高峰期帶動長途航線需求，美國、加拿大、英國和歐洲航線的載客率各均接近 90%。夏季恢復的巴塞羅那季節航班亦深受顧客歡迎，尤其是自香港、西班牙和澳洲啟程的顧客。

貨運方面，儘管 6 月份一般是淡季，但貨運需求卻超乎預期。來自香港、中國內地、日本以及歐洲的按年增長尤其強勁。貨物種類方面，醫藥品載貨量有所上升，當中以歐洲的需求較為殷切。

未來展望，國泰航空將持續拓展新目的地，於本月初宣布將於8月推出每周四班往返寧波的航班，並於今年12月至明年3月恢復每周三班往來開恩茲的季節航班，料這兩條航線將廣受顧客歡迎。貨運方面，下半年向來為傳統旺季，預料上半年的穩健需求將會維持，整體貨運市場景氣，特別是香港和中國內地市場的出口需求將持續向好。

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