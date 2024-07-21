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95後女生研發控溫技術PCM 價格較同類產品減半

由中華煤氣（0003）與國家電力投資集團聯合主辦第三屆TERA-Award今年4月公布各得獎公司，當中獲得銅奬、從事高蓄能相變溫控材料技材的森若新材科技，創辦人原來是一名95後女生楊若菡（Chloris），回想當初興起研發溫控材料時，她指純因一杯咖啡而起：「當年在美國讀碩士時，冬天喝咖啡一開始很燙，可是等一回咖啡就會涼掉…如果設計一個不用插電又可恒溫的咖啡杯，應該能找到商機。」楊若菡說。

坐言起行，於是她與兩位修讀相關技術科目的同學，憑眾籌和自己的積蓄，合共一百萬人民幣起動基金，開始研究PCM(相變材料、Phase Change Materials, PCMs)保溫杯，最後更在美國的創業比賽中取得優異成績。

楊自此與PCM結緣。PCM是一種在溫度不變、物質狀態改變的情況下，能夠提供能量的材料，例如當材料由液態轉換成固態時，材料釋放熱量，由固態轉換成液態時，材料存儲熱量。利用PCM作調節溫度，不需要任何電源，適合農產品、冷凍食品、醫療用品及化學品等的冷鏈物流。疫情期間，她看到疫苗運輸需求殷切，而穩定的溫度控制是痛點所在，於是她與技術團隊，成立了科創公司森若新材，嘗試把「相變材料」技術應用到保溫箱。

其控溫方案毋須電源，而且價格較其他同類產品便宜一半。「有一位台灣客戶採用我們的PCM產品後，把化工原料從高雄運送到成都，成本大減了六成。」楊若菡說多家國際物流公司、生物醫藥公司、機場已與公司合作。

楊若菡先後在澳洲墨爾本大學和美國百森商學院（Babson College）學士和碩士畢業，森若新材已是她所創立的第3間公司，公司由最初3人發展至現在30人。未來，她計劃興建極端環境下的控溫房屋，就算室外溫度再高，屋內也維持攝氏20-30度人類宜居的溫度，並可以在裡面設生態農場。她笑言：「從前研發控溫杯是為了拯救大家的舌頭，未來我希望拯救很多人的生命。」