David Weston指出,雖然事件不是微軟所造成的意外(Although this was not a Microsoft incident),但已對微軟的生態環境造成影響,而自事件發生後,公司亦與客戶、CrowdStrike 和外部開發人員保持溝通,以及進行一系列措施,當中包括動員部署數百名微工程師及專家,以直接幫助客戶合作恢復服務。

事件發生當日亦令本港多個航空公司所影響,如令香港國際機場的自助辦理登機手續設施,及相關的機場櫃位登機系統受影響未能使用。