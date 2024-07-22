道期現升0.224%；標期現升0.32%；納期現升0.51%。

紐油現升0.52%或0.42美元，報80.55美元；布油現升0.53%或0.43美元，報83.07美元；金價現升0.35%或8.62美元，報2409.45美元。比特幣現升0.63%或426.9美元，報68168.88美元；美國10年期債息現跌0.55%或0.0234厘，報4.2155厘。

拜登周日在X上發帖宣布決定退出。全文如下：

「我的美國同胞們，在過去的三年半中，我們作為一個國家取得了重大進展。

今天，美國是世界上經濟最強勁的國家。我們在重建國家、降低老年人處方藥費用，以及令負擔得起的醫療健保惠及創紀錄數量的美國人方面進行了歷史性投資。我們為100萬名受毒性藥物影響的退伍軍人提供了極需的醫療服務。通過了30年來首部槍支安全法。首度在最高法院任命非裔美國人女性。通過了世界歷史上最重要的氣候立法。美國從未像今天這樣處於領導地位。

我深知，如果沒有你們——美國人民，這一切都無法達成。我們共同戰勝了百年一遇的疫情和自大蕭條以來最嚴重的經濟危機。我們保護並維持了民主制度。我們還振興並強化了我們在世界各地的聯盟。

擔任總統是我一生中最大的榮耀。雖然我一直打算尋求連任，但我相信現在交棒符合我們黨和我們國家的最大利益，我將全心專注於履行剩餘任期內的總統職責。

本周晚些時候，我將向全國詳細闡述我的決定。

現在，請允許我向所有那些為了我成功連任而付出辛勞的人表達最深切的謝意。我想要感謝在這一切工作中作為非凡搭檔的副總統賀錦麗。請讓我衷心地感謝美國人民對我的信念與信任。

我始終堅信，當我們齊心協力，美國便無所不能。我們只需記住，我們是美國」。

在隨後的帖子中，他支持賀錦麗接棒。

「我的民主黨同仁們，我決定不接受提名，並將全部精力集中於在剩餘任期內履行總統職責上。2020年作為黨內提名人選，我的首個決定便是選擇賀錦麗作為我的副總統。這是我做出的最正確的決定。今天，我全力支持卡瑪拉成為我們黨今年的提名人。民主黨人，是時候團結起來擊敗特朗普了。讓我們這樣做吧」。