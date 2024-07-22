個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報364.4元；阿里巴巴（9988）跌1.65%，折合報73.48元；美團（3690）升0%，折合報117.53元；匯控（0005）跌0.37%，折合報66.94元；建行（0939）跌1.69%，折合報5.32元。

道期現升0.189%；標期現升0.29%；納期現升0.45%。日本東證指數現跌0.41%；韓國KOSPI指數現跌0.94%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.75%。

VIX指數隔晚升3.7%或0.59點，報16.52點。

紐油現升0.52%或0.42美元，報80.55美元；布油現升0.61%或0.51美元，報83.14美元；金價現升0.33%或8.05美元，報2408.88美元；LME 銅期貨隔晚跌0.8%或76美元，報9310美元。比特幣現升0.88%或597.4美元，報68339.38美元；美國10年期債息現跌0.46%或0.0195厘，報4.2194厘。

今日焦點股份可留意：

聲通科技（2495）擬實施H股全流通。

廣匯寶信汽車（1293）大股東廣匯汽車A股觸發退市條件。

比亞迪（1211）汽車日本社長：有意於今年將內銷售網絡擴至全日本。

舜宇光學科技（2382）發盈喜，料今年上半年純利最多達10.92億人幣。

小米（1810）料11月提前達成交付10萬輛電動汽車目標。

紛美包裝（0468）指景豐宣稱動議委任董事要求無效。

廣汽（2238）旗下廣汽租賃擬增資擴股，尋第三方認購五成股權。

國泰（0293）、快運6月30日共載9.2萬人，為疫情以來單日最高載客量。

知乎（2390）溢價逾7%要約回購最多16%股權。

威高國際（1173）違規漏報須予披露交易，涉租沙田港鐵站店舖。

香格里拉（0069）再發10億元熊貓債，包括港企首次發5年期熊貓債。

信義能源（3868）發盈警，上半年純利料跌最多35%。

兗礦能源（1171）擬向澳洲高地資源注資取控制權。

金地商置（0535）發盈警，上半年轉蝕約20至23億元人幣。

冠忠巴士（0306）7161萬元採購30架無人駕駛航空器。

中石化（0386）上半年原油產量1.4億桶，微升0.6%。

港交所（0388）納阿聯酋2交易所入認可名單，中東企業可來港第二上市。

中國電信（0728）6月5G套餐用戶數增逾14%至3.37億戶。

捷榮（2119）售項目錄盈利發盈喜料多賺逾六成。

中移動（0941）6月底移動客戶總數突破10億名。

中國動向（3818）：首季Kappa品牌店舖零售流水錄中低單位數下降。

亞洲電視（0707）發新股籌獲逾2億元，無承配人成主要股東。

中信國際電訊（1883）發盈警，料上半年盈利跌37%至4.55億。

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