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恒指高開47點 上試250天線 科指升0.4%

恒指今早高開47點或0.28%，報17465點，大市成交金額15億元；國指今早高開15點或0.26%，報6181點。恒生科技指數開市報3550點，升0.4%。上升股份比例為8.76%，下跌為3.07%，無升跌為88.15%。

藍籌56隻升，13隻下跌，13隻無升跌。攜程（9961）升2.85%，報354元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.71%，報20.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，5隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報33.35元，升2.93%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報118.1元，跌2.56%。

恒指上試250天線(17468.41點)。科指續低於10天線(3631.64點)、20天線(3623.08點)、100天線(3643.61點)。

小鵬（9868）：與福士簽電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議。開市報33.35元，升2.93%。

聲通科技（2495）擬實施H股全流通。無成交，報162.1元。

廣匯寶信汽車（1293）大股東廣匯汽車A股觸發退市條件。無成交，報0.122元。

比亞迪（1211）汽車日本社長：有意於今年將內銷售網絡擴至全日本。開市報244.4元，升0.58%。

舜宇光學科技（2382）發盈喜，料今年上半年純利最多達10.92億人幣。開市報49.5元，升2.59%。

小米（1810）料11月提前達成交付10萬輛電動汽車目標。開市報16.56元，升0.24%。

紛美包裝（0468）指景豐宣稱動議委任董事要求無效。開市報2.39元，無升跌。

廣汽（2238）旗下廣汽租賃擬增資擴股，尋第三方認購五成股權。開市報2.84元，跌1.39%。

國泰（0293）、快運6月30日共載9.2萬人，為疫情以來單日最高載客量。無成交，報8元。

知乎（2390）溢價逾7%要約回購最多16%股權。開市報8.8元，升3.53%。

威高國際（1173）違規漏報須予披露交易，涉租沙田港鐵站店舖。無成交，報0.051元。

香格里拉（0069）再發10億元熊貓債，包括港企首次發5年期熊貓債。無成交，報5.6元。

信義能源（3868）發盈警，上半年純利料跌最多35%。開市報0.98元，跌2%。

兗礦能源（1171）擬向澳洲高地資源注資取控制權。開市報9.93元，無升跌。

金地商置（0535）發盈警，上半年轉蝕約20至23億元人幣。開市報0.231元，跌0.43%。

冠忠巴士（0306）7161萬元採購30架無人駕駛航空器。無成交，報1.51元。

中石化（0386）上半年原油產量1.4億桶，微升0.6%。開市報4.75元，升0.42%。

港交所（0388）納阿聯酋2交易所入認可名單，中東企業可來港第二上市。開市報239.8元，升0.33%。

中國電信（0728）6月5G套餐用戶數增逾14%至3.37億戶。開市報4.76元，跌0.42%。

捷榮（2119）售項目錄盈利發盈喜料多賺逾六成。無成交，報0.59元。

中移動（0941）6月底移動客戶總數突破10億名。開市報75.05元，升0.07%。

中國動向（3818）：首季Kappa品牌店舖零售流水錄中低單位數下降。無成交，報0.32元。

亞洲電視（0707）發新股籌獲逾2億元，無承配人成主要股東。無成交，報0.205元。

中信國際電訊（1883）發盈警，料上半年盈利跌37%至4.55億。見52周低2.34元，開市報2.34元，跌12.36%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1129.95元，開市報1129.95元，升0.74%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.55元，開市報5.55元，升2.97%；安東油田服務（3337）創52周高，見0.52元，開市報0.52元，無升跌。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括九毛九（9922）低見3.2元，開市報3.2元，跌6.16%；植華集團（1842）低見0.05元，開市報0.05元，跌1.96%；卓航控股（1865）低見0.019元，開市報0.019元，跌9.52%；優博控股（8529）低見0.26元，開市報0.26元，跌3.7%。

異動股

上升異動股，包括，CLSA PREMIUM（6877）開市報0.14元，升14.75%；中國天保集團（1427）開市報0.245元，升8.89%；天彩控股（3882）開市報0.63元，升6.78%；華夏比特幣ETF（3042）開市報8.52元，升6.5%；能源國際投資（0353）開市報0.55元，升5.77%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報25.4元，升5.48%；心動公司（2400）開市報18.06元，升5.24%；嘉實比特幣（3439）開市報8.4元，升5.2%；博安生物（6955）開市報9.47元，升4.76%；博雅互動（0434）開市報1.62元，升4.52%；瑞爾集團（6639）開市報4.5元，升4.41%。

下跌異動股，包括，中信國際電訊（1883）見52周低2.34元，開市報2.34元，跌12.36%；卓航控股（1865）創上市新低，見0.019元，開市報0.019元，跌9.52%；天譽置業（0059）開市報0.012元，跌7.69%；泓盈城市服務（2529）開市報2.7元，跌6.9%；國銀金租（1606）開市報1.33元，跌6.34%；九毛九（9922）創上市新低，見3.2元，開市報3.2元，跌6.16%；天德化工（0609）開市報1.1元，跌5.98%；亞信科技（1675）見52周低5.75元，開市報5.75元，跌5.74%；優博控股（8529）創上市新低，見0.26元，開市報0.26元，跌3.7%；凱富善集團控股（8512）開市報0.285元，跌3.39%。

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