恒指今早高開47點或0.28%，報17465點，大市成交金額15億元；國指今早高開15點或0.26%，報6181點。恒生科技指數開市報3550點，升0.4%。上升股份比例為8.76%，下跌為3.07%，無升跌為88.15%。