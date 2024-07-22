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人行下調逆回購操作利率、LPR 法興：確認經濟面臨壓力

人行下調逆回購操作利率及本月貸款市場報價利率(LPR)10個基點，市場認為出乎意料，確認經濟面臨壓力，預計未來幾個月還會有至少一次減息空間。

人行公布，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力度，公開市場7天期逆回購操作利率由1.8%降至1.70%。彭博社數據顯示，這是去年8月以來該操作利率首次下調。隨後公布的一年期和五年期LPR均下調10個基點，1年期利率降至3.35%，5年期降至3.85%。

彭博社引述法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle Lam表示，「周一的利率下調有點出乎意料」，「因為我們一直以為中國人民銀行不會這麼快採取行動，但這也確認了經濟面臨壓力以及美元的疲軟」。

Lam還指出，LPR的調降將有助於居民重回樓市，幫助改善居民收入和現金流並進而降槓桿。「這好過央行完全沒有動作」。

ING首席中國經濟學家Lynn Song表示，人行減息並不出人意料，近期一連串疲軟的數據增加了貨幣寬鬆壓力，預計未來幾個月還會有至少一次減息空間。基數效應決定了儘管上半年中國經濟增速達到5%，但若要保持全年5%的增速，下半年將面臨更大挑戰。

Lynn Song表示，這是2月以來的首次減息，也是6月份宣布貨幣政策框架調整以來的首個重大舉措；需觀察MLF等其他政策利率是否會在未來幾周跟隨下調；如果是，則今日舉措可被視為人行發出7天期逆回購利率成為主要政策利率的信號。

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