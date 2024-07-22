Becky Liu表示，人行周一行動的目的非常明確，即能夠加大寬鬆力度，包括進一步減息、擴大央行資產負債表以注入更多基礎貨幣。

Becky Liu表示，這加強了公開市場操作(OMO)利率作為中國事實上的政策利率的作用，並表明現在的重點將從中期借貸便利(MLF)操作轉向OMO，包括操作順序（先調整OMO）及其在資產和負債定價中的作用。下一步行動將是把存款利率與OMO利率掛鉤，並發布與OMO利率而非MLF利率掛鉤的LPR定價新指南。

Becky Liu表示，MLF將繼續作為央行投放的工具之一，允許其向系統注入基礎貨幣。但為了讓銀行願意通過MLF借入資金，央行需要大幅降低MLF利率，使其與同業存單NCD所反映的市場水平相近。

Becky Liu表示，近期人民幣中間價彈性增加，加上美元兌日圓暫止進一步走強，為中國釋放更多人民幣貶值壓力及重獲更多貨幣政策靈活性提供了空間。

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