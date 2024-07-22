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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌1.8點子至4.63345%，是7月16日後最低，當日報4.63274%。對上一次連跌2日是6月27日，當日拆息報4.65821%。

港元現報7.808元升值30點子，曾升值最多39點子，報7.8071元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.39點子至4.47833%，是7月15日後最低；1星期HIBOR升0.14點子至4.55%，是7月18日後最高；2星期HIBOR升0.07點子至4.63792%，是7月18日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.35點子至4.68649%，是5月20日後最低；6個月期HIBOR升1.13點子至4.76869%，是7月18日後最高；12個月期HIBOR跌0.17點子至4.83667%，是5月9日後最低。

美元指數現報104.283貶值0.113點或0.11%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46123%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8097%，終止連續3日收窄，利差是2024年7月16日後最闊，當日差距為-0.8157%。

對上一次終止連續3日收窄，是2024年7月15日，當日利差報-0.8491%。

 

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