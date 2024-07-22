拜登宣布退選，美期上升，港股今早亦高開，加上人行下調逆回購操作利率、LPR，恒指反覆上升，重上250天線。
恒指今早高開47點，高位升162點，低位跌103點，高低波幅266點。上升股份比例為23.17%，下跌為23.13%，無升跌為53.69%。
恒指半日升142點或0.82%，報17560點，大市成交金額536億元；國指升61點或1%，報6226點。恒生科技指數收報3596點，升1.69%。
藍籌股成交金額230.7億元，佔大市成交43.04%；科指成份股成交金額126.99億元，佔大市成交23.69%；國指成份股成交金額214.16億元，佔大市成交39.95%。
24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.35億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少0.32%，至88.86億元，佔大市成交16.55%。牛熊證成交金額49.74億元，增加0.56%；窩輪成交金額39.12億元，減少1.42%。
藍籌52隻升，25隻下跌，5隻無升跌。攜程（9961）升4.3%，收報359元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.25%，收報46.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報12.06元，升10.85%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報46.2元，跌4.25%。
恒指上試100天線(17584.66點)，曾跌穿250天線(17468.79點)。科指上試20天線(3625.36點)。
北水南下合計淨流入8.41億元，較上日減少86.27%，連續第3日流入，累計流入93.6億元，對上一次連續3日淨流入是6月27日。
博安生物（6955）發盈喜 料中期轉賺至最少6000萬人幣。收報9.18元，升1.55%。
渤海銀行（9668）擬公開掛牌分批轉讓債權資產。收報0.93元，無升跌。
小鵬（9868）：與福士簽電子電氣架構技術戰略合作聯合開發協議。收報33.8元，升4.32%。
聲通科技（2495）擬實施H股全流通。收報150元，跌7.46%。
廣匯寶信汽車（1293）大股東廣匯汽車A股觸發退市條件。創上市新低，見0.116元，收報0.116元，跌4.92%。
比亞迪（1211）汽車日本社長：有意於今年將內銷售網絡擴至全日本。收報246.8元，升1.56%。
舜宇光學科技（2382）發盈喜，料今年上半年純利最多達10.92億人幣。收報46.2元，跌4.25%。
小米（1810）料11月提前達成交付10萬輛電動汽車目標。收報17.18元，升4%。
紛美包裝（0468）指景豐宣稱動議委任董事要求無效。收報2.37元，跌0.84%。
廣汽（2238）旗下廣汽租賃擬增資擴股，尋第三方認購五成股權。收報2.86元，跌0.69%。
國泰（0293）、快運6月30日共載9.2萬人，為疫情以來單日最高載客量。收報8.01元，升0.13%。
知乎（2390）溢價逾7%要約回購最多16%股權。收報8.62元，升1.41%。
威高國際（1173）違規漏報須予披露交易，涉租沙田港鐵站店舖。收報0.04元，跌21.57%。
香格里拉（0069）再發10億元熊貓債，包括港企首次發5年期熊貓債。收報5.42元，跌3.21%。
信義能源（3868）發盈警，上半年純利料跌最多35%。創上市新低，見0.95元，收報0.98元，跌2%。
兗礦能源（1171）擬向澳洲高地資源注資取控制權。收報9.86元，跌0.7%。
金地商置（0535）發盈警，上半年轉蝕約20至23億元人幣。見52周低0.223元，收報0.225元，跌3.02%。
冠忠巴士（0306）7161萬元採購30架無人駕駛航空器。收報1.51元，無升跌。
中石化（0386）上半年原油產量1.4億桶，微升0.6%。收報4.76元，升0.63%。
港交所（0388）納阿聯酋2交易所入認可名單，中東企業可來港第二上市。收報238.4元，跌0.25%。
中國電信（0728）6月5G套餐用戶數增逾14%至3.37億戶。收報4.72元，跌1.26%。
捷榮（2119）售項目錄盈利發盈喜料多賺逾六成。收報0.6元，升1.69%。
中移動（0941）6月底移動客戶總數突破10億名。收報74.95元，跌0.07%。
中國動向（3818）：首季Kappa品牌店舖零售流水錄中低單位數下降。收報0.315元，跌1.56%。
亞洲電視（0707）發新股籌獲逾2億元，無承配人成主要股東。收報0.202元，跌1.46%。
中信國際電訊（1883）發盈警，料上半年盈利跌37%至4.55億。見52周低2.09元，收報2.12元，跌20.6%。
破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見3.87元，收報3.87元，升3.75%；昇能集團（2459）創上市新高，見21.9元，收報21.7元，升3.33%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.92元，收報1.9元，升5.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1129.95元，收報1121.1元，跌0.04%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.55元，收報5.335元，跌1.02%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見165.1元，收報165.1元，升0.03%；眾安智慧生活服務（2271）創上市新高，見1.4元，收報1.25元，跌7.41%；燕之屋（1497）創上市新高，見13.6元，收報12.86元，跌1.38%；宜搜科技（2550）創上市新高，見20.45元，收報19.74元，升4%；經發物業（1354）創上市新高，見10.06元，收報10.06元，升7.48%；廣聯科技（2531）創上市新高，見7.49元，收報6.98元，跌2.1%；長建（1038）創52周高，見51.75元，收報51.05元，升0.39%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.42元，收報2.4元，升4.8%；順誠（0531）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升1.14%；長江基建集團（1038）創52周高，見51.75元，收報51.05元，升0.39%；珩灣科技（1523）創52周高，見3.95元，收報3.91元，升0.77%；中生聯合（3332）創52周高，見0.93元，收報0.85元，升10.39%；安東油田服務（3337）創52周高，見0.56元，收報0.53元，升1.92%。
破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見51.75元，收報51.05元，升0.39%。
33隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見2.98元，收報3.07元，跌9.97%；呷哺呷哺（0520）低見1.3元，收報1.33元，跌1.48%；新世紀集團（0234）低見0.029元，收報0.031元，跌3.13%；中國金融投資管理（0605）低見0.202元，收報0.202元，跌4.72%；北大資源（0618）低見0.177元，收報0.177元，跌4.84%；中華國際（1064）低見0.041元，收報0.041元，跌10.87%；中國水業集團（1129）低見0.082元，收報0.082元，跌17.17%；恒發光學（1134）低見0.345元，收報0.345元，跌6.76%；3D MEDICINES（1244）低見3.94元，收報4.06元，升1.25%；廣匯寶信（1293）低見0.116元，收報0.116元，跌4.92%。
50隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.223元，收報0.225元，跌3.02%；金沙中國（1928）低見15.4元，收報15.72元，升1.16%；周大福（1929）低見7.82元，收報7.99元，跌0.5%；六福集團（0590）低見14.9元，收報15.06元，跌0.26%；周生生（0116）低見6.74元，收報6.76元，跌2.45%；新秀麗（1910）低見19.7元，收報20.45元，升3.28%；星島（1105）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；叙福樓（1978）低見0.65元，收報0.65元，跌2.99%；中電華大科技（0085）低見1.11元，收報1.15元，無升跌；美麗華酒店（0071）低見9.34元，收報9.38元，跌0.42%。
異動股
上升異動股，包括，MATRIX HOLDINGS（1005）見52周低0.5元，收報0.8元，升60%；世大控股（8003）收報0.19元，升57.02%；大唐西市（0620）收報0.28元，升24.44%；建成控股（1630）收報0.026元，升23.81%；寶沙發展（1069）收報0.07元，升22.81%；宏強控股（8262）收報0.031元，升19.23%；CMON（1792）收報0.048元，升17.07%；恒益控股（1894）收報0.028元，升16.67%；國家聯合資源（0254）收報0.046元，升15%；強泰環保（1395）收報0.125元，升14.68%；中彩網通控股（8071）收報0.016元，升14.29%。
下跌異動股，包括，鼎豐集團汽車（6878）創上市新低，見0.071元，收報0.078元，跌30.97%；威高國際（1173）收報0.04元，跌21.57%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.015元，收報0.015元，跌21.05%；中信國際電訊（1883）見52周低2.09元，收報2.12元，跌20.6%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.043元，跌20.37%；泰昇集團（0687）收報0.25元，跌19.35%；百能國際能源（8132）平上市低位0.06元，收報0.061元，跌18.67%；亞信科技（1675）創上市新低，見4.85元，收報4.97元，跌18.52%；富元國際集團（0542）收報0.13元，跌17.72%；中國水業集團（1129）創上市新低，見0.082元，收報0.082元，跌17.17%；遠東控股國際（0036）收報0.06元，跌14.29%。
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