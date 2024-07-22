KPay提供一站式收款及付款解決方案，助中小企簡化付款流程和實現T+0結算。商戶只需一個手機應用程式便可完成由收款到付款、賬單管理、對賬、T+0即時結算及財務數據分析等財務管理，過程中無須跳轉頁面，且支持多地區貨幣支付方式。KPay又指，快捷支付賬戶開通時間只需2至3個工作天，有關申請每月達數百個。
KPay聯合創辦人及首席執行官陳德群表示，繁瑣冗長的傳統付款流程一直是中小企營運的一大痛點，許多商戶在收到賬單後，仍然以人手處理的方式審批賬單、創建並核對付款，再交由銀行執行後記賬核數。據KPay調查結果顯示，61%的商戶曾出現錯誤付款，每筆付款平均耗時約37分鐘，且80%的商戶不滿傳統結算周期。
爲此，陳德群表示，KPay專為有資金周轉需要的商戶提供T+0即時結算服務，讓合資格的商戶可於5分鐘左右便收到客戶付款。KPay表示，公司會視乎過往的交易紀錄而決定商戶是否合乎T+0的資格，目前或適用於餐飲和零售業。
KPay亦有推出融資中介平台KFund，為商戶提供各種營收融資方案，協助其應付不同的業務需要，如開設新店、升級設備或加強培訓等。KPay表示，成功由KFund取得的融資金額每單由30萬至100萬港元不等，息口由第三方融資伙伴釐定。
其他報道
建行App推「港人北上」頁面 用戶註冊及綁定信用卡可領大灣區優惠券包
HK Express爭位︱當事人鄭氏：回港後已獲快運聯絡致歉 惟公司仍未有合理解釋
滬深三大指數今早個別發展 人行調低7月LPR及7天逆回購利率
拜登宣布退選 支持賀錦麗接棒 美期、比特幣、油、金價升 債息跌