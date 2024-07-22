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香水品牌管理公司穎通申來港上市 據報擬籌集2億美元

香水品牌管理公司穎通控股7月18日已提交在港上市申請，由法巴及中信証券（6030）擔任聯席保薦人。據路透旗下IFR引述消息人士指，穎通控股計劃透過今次在港上市，籌集最多2億美元（約15.6億元）。

初步招股資料顯示，該公司計劃運用上市集資所得款項來進一步發展自有品牌、收購或投資外部品牌、擴展線上及線下自營銷售渠道、推進數字化轉型，以及提升知名度等。同資料源指，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場最大香水品牌管理公司。另根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。

財務方面，公司自2022財年起持續盈利。截至2024年3月底，2024財年公司年內溢利為2.06億元人民幣，按年增19.3%。同期收入為18.6億元人民幣，按年增9.7%。

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