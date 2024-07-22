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浙江同源康醫藥過主板上市聆訊 自成立以來產生淨虧損

内地臨床階段的生物製藥公司浙江同源康醫藥今日過港交所（0388）主板上市聆訊，中信證券為其獨家保薦人。該公司致力於發現、收購、開發差異化靶向療法並對其進行商業化，以滿足癌症治療中亟待滿足的醫療需求。

財務方面，初步招股書顯示，同源康醫藥自成立以來產生淨虧損，並且預計在可預見的未來將繼續產生淨虧損，且可能無法產生足夠的收入以實現或維持盈利能力。該公司2023年歸屬於公司擁有人期内虧損3.82億元（人民幣·下同），按年擴大23%。截止今年3月底止三個月歸屬於公司擁有人期内虧損為1.08億元，按年擴大29.5%。主要是由於行政開支增加1150萬元，歸因於員工成本增加（主要由於薪酬水平提高）；及研發成本增加970萬元，主要受公司研發活動的進展所推動。

董事認為，考慮到公司可用的財務資源，並考慮到公司的現金消耗率，公司有充足的營運資金可支付自招股文件日期起計未來至少12個月至少125%的成本，包括一般、行政及運營成本（包括任何生產成本）、研發成本以及業務開發及營銷開支。

招股書指，風險因素包括面臨激烈競爭、在臨床階段可否製藥成功、公司在生產醫藥產品方面及藥物商業化方面並無經驗等。

此外，截至今年7月17日，同源康醫藥已擁有24個註冊商標及一個域名；持有50項已授權專利；並且就核心產品而言，公司擁有11項已授權專利。

 

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