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瑞銀期貨在華展業十年 冀QFII商品期貨及國際化品種發力

瑞銀證券旗下全資子公司瑞銀期貨慶祝成立十周年。瑞銀期貨董事長張家榮表示，在過去五年中瑞銀期貨在QFII合格投資者對外開放的品種上業務規模不斷增長，實現客戶數量、交易量、持倉量等各項業務指標連年突破，特別是交易量的複合年均增長率達到116%。展望未來，他們將繼續發力QFII商品期貨交易和國際化品種業務，進一步拓展服務範圍及產品體系。

瑞銀期貨自2014年正式展業，其於2022年10月完成中國合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）首單國內商品期間貨交易，並成為首家支援QFII參與境內商品期間貨市場的期貨公司。其於翌年進一步為客戶提供連續交易服務、境外中介業務，以及QFII國債質押保證金業務。

瑞銀集團中國區總裁兼瑞銀證券董事長錢於軍表示，瑞銀集團在中國市場展業三十五年，至今已建立起一個擁有多個牌照和業務實體的國內平台。作為瑞銀在華業務佈局的重要一環，瑞銀期貨是中國較早一批外資投資的期貨公司，十年來，在基礎設施、交易品種、人才培養等多方面取得了長足的發展。作為中國首家獲得合格境外機構投資者（QFII）資格的外資機構，瑞銀期待進一步發揮自身優勢，持續發力跨境業務，協助國際投資者參與中國期貨市場，也利用全球資源持續推動本土期貨市場的高質量發展。 

瑞銀全球金融市場部亞太區聯席主管Tim Wannenmacher表示，瑞銀在全球超過50家交易所參與期貨清算及經紀業務，對期貨市場的國際標準、操作以及國際投資者的投資需求均有深刻理解。 目前，中國期貨市場規模大、流動性高，並且在境外交易者市場准入、開戶、資金進出等多項政策上不斷創新，吸引了越來越多的國際投資者。隨著更多國際投資者參與中國期貨市場，實現資產配置的風險分散與穩健增長，瑞銀將繼續幫助他們佈局中國市場，繼續保持作為境內領先QFII合格投資者期貨經紀商的市場地位。

 

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