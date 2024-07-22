今年第三季「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）顯示，季內整體空運指數輕微回升至41.2點，為今年以來最高水平，增長動力主要來自出口或轉口、緊急訂單、歐洲及美洲的良好表現。受紅海事件所影響，70%本地空運用家預期今年下半年空運價格有上升壓力。
另外，報告提及美國近期宣布向中國進口產品加徵關稅，45%受影響的本地空運用家當中，有35%打算上調價格以抵銷額外關稅，26%受影響的受訪者計劃加快寄出相關貨品。同時，歐洲與美洲指數於第三季錄得顯著增長，超過去年水平，而亞太地區指數的上升趨勢暫止，反映當地的空運貿易出現收縮跡象。
「禮品、玩具及家庭用品」、「電子產品及部件」及「衣飾」指數錄得顯著增長，高於40點水平；「食物及飲料」指數下滑，反映了由去年末季以來的持續下跌趨勢。
DTI調査每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有参與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離50愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。
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